Іспанія відкриє свої порти для іноземних круїзних лайнерів з 7 червня
Як повідомляє Укрінформ, про це пише Reuters.
“Намагаючись підтримати багатостраждальний туристичний сектор напередодні літнього сезону, у міністерстві транспорту Іспанії заявили, що круїзним суднам з 7 червня буде дозволено заходити до портів країни”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що це рішення було ухвалено через падіння кількості випадків інфікування COVID-19 та нарощування темпів вакцинації.
Reuters нагадує, що Іспанія заборонила круїзним суднам заходити у свої порти в червні 2020-го року. До пандемії Іспанія була другим за популярністю напрямом міжнародних круїзів у Європі. Країна також була другою у світі за кількістю іноземних туристів, але минулого року їх кількість впала на 80%.
Нагадаємо: від початку пандемії COVID-19 в Іспанії було виявлено понад 3,7 млн випадків інфікування та зареєстровано понад 79 тис. смертей від недуги.