Іспанія відкриє свої порти для іноземних круїзних лайнерів з 7 червня

Іспанія за тиждень відкриє свої порти для іноземних круїзних суден після року заборони на швартовку.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Reuters.

“Намагаючись підтримати багатостраждальний туристичний сектор напередодні літнього сезону, у міністерстві транспорту Іспанії заявили, що круїзним суднам з 7 червня буде дозволено заходити до портів країни”, - йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що це рішення було ухвалено через падіння кількості випадків інфікування COVID-19 та нарощування темпів вакцинації.

Reuters нагадує, що Іспанія заборонила круїзним суднам заходити у свої порти в червні 2020-го року. До пандемії Іспанія була другим за популярністю напрямом міжнародних круїзів у Європі. Країна також була другою у світі за кількістю іноземних туристів, але минулого року їх кількість впала на 80%.

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Нагадаємо: від початку пандемії COVID-19 в Іспанії було виявлено понад 3,7 млн випадків інфікування та зареєстровано понад 79 тис. смертей від недуги.