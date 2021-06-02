Туреччина вимагатиме ПЛР-тест у туристів з 4 червня – МКІП

Починаючи з 4 червня 2021 року для всіх іноземних громадян діятимуть нові умови для в’їзду до Туреччини у зв’язку зі змінами санітарно-епідемічної ситуації в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

«Тепер для перетину турецького кордону туристам необхідно пред’явити негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не більш ніж за 72 години до перетину кордону. Або швидкого тесту на антиген, зробленого протягом останніх 48 годин», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, якщо пасажир, який прямує до Туреччини, пред’явить документ, виданий офіційними органами відповідної країни, що засвідчує щеплення принаймні за 14 днів до прибуття до Туреччини та/або що він вилікувався від хвороби за останні 6 місяців, подання ПЛР-тесту та карантину не вимагається.

Це означає, що скасування необхідності ПЛР-тесту, яке запровадили з 15 травня 2021 року для осіб, що прибували до Туреччини наземним, повітряним або морським шляхом з Гонконгу, Китаю, Тайваню, В’єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Таїланду, Південної Кореї, Японії, Великої Британії, Латвії, Люксембург, України та Естонії, тимчасово призупиняється і діятиме до 3 червня включно.

Як повідомляв Укрінформ, Туреччина з 15 травня скасувала вимогу до пасажирів з України пред’являти ПЛР-тест.

Торік Туреччину відвідали близько 1 млн українців. Президент Володимир Зеленський закликав українців їхати до Туреччини на відпочинок, зокрема після того, як РФ припинила туристичне сполучення з цією країною з 15 квітня.