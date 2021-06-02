Анталія – серед регіонів з найменшою кількістю інфікувань та найвищим рівнем вакцинації

Анталія з 81 провінції Туреччини входить до топ-10 із найнижчим рівнем виявлення нових випадків інфікування коронавірусом та до топ-5 із найбільшою кількістю вакцинованих.

Як повідомляє Укрінформ, відповідні статистичні дані за період 22-28 травня були оприлюднені на офіційному сайті МОЗ Туреччини.

Показник провінції Анталія (курортні міста Кемер, Аланія, Анталія, Сіде, Каш) – 32,53 випадків на 100 тисяч населення за 22-28 травня, в провінції Айдин (Кушадаси, Дідім) – 21,09 випадків на 100 тисяч.

Крім того, показник провінції Мугла (Фетхіє, Олюденіз, Бодрум, Мармарис) – 41,47 випадків на 100 тисяч, в Анкарі цей показник – 115,71, у Стамбулі – 89,97, в Ізмірі – 47,74.

Серед курортних провінцій найвищий рівень вакцинації також у провінції Анталія. Станом на сьогодні зроблено 1,037 млн щеплень та майже 440 тисяч отримали два щеплення. У провінції Мугла – 550 тисяч щеплень (236 тисяч отримали дві дози вакцини), Айдин – 573 тисячі (255 тисяч).

Загалом по країні найвищий показник за кількістю щеплень у Стамбулі – 4,8 млн (2 млн), в Анкарі – понад 2,4 млн (1,06 млн), в Ізмірі – майже 2 млн (876 тис.), в Бурсі – понад 1 млн (460 тис.). Анталія у цьому переліку на п’ятому місці.

За минулу добу в країні виявили 7 112 нових випадків інфікування, 129 людей померли, 9457 одужали.

Як повідомляв Укрінформ, міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой заявляв про те, що персонал туристичної сфери повністю вакцинують до кінця травня. Задля безпеки туристів у країні діє програма сертифікації безпечного туризму. Сертифікації підлягають усі готелі, які мають понад 30 номерів. Ті, які не пройшли сертифікацію, не мають права на роботу. Станом на кінець травня було сертифіковано 4 915 закладів проживання, 1 993 заклади громадського харчування, 12 виставкових та мистецьких закладів, 9 тематичних парків тощо.