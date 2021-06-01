Туреччина змінила вимоги в’їзду для українців

Громадяни України, які подорожують до Туреччини, повинні будуть пред’явити перед подорожжю один з чотирьох документів на вибір, аби потрапити до країни.

Йдеться про сертифікат про вакцинацію від COVID-19, довідку про перенесене захворювання, негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену SARS-CoV-2. Про це в коментарі Укрінформу сказав перший секретар, керівник консульського відділу посольства України в Турецькій Республіці Андрій Білик.

«Починаючи з 1 червня 2021 року для в'їзду до Туреччини необхідно виконати одну з чотирьох умов - мати один із документів, що підтверджує вакцинацію, перенесене захворювання або негативний результат тестування - ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду, або експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду», - повідомив Білик.

Для відвідання Туреччини українцям потрібно мати один з наступних документів:

Документ про вакцинацію від COVID-19, зроблений не раніше ніж за 14 днів до приїзду в країну.

Документ, який засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 протягом останніх шести місяців.

Негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду.

Експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.

Консул також уточнив, що транзитні пасажири звільняються від цих зобов'язань. Отримання більш детальної інформації очікується від турецької влади найближчим часом.

Як повідомлялося раніше, Туреччина з 15 травня скасувала вимогу мати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус для в'їзду для громадян України.