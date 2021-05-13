Туреччина з 15 травня скасовує вимогу до пасажирів з України пред’являти ПЛР-тест

Уряд Туреччини з 15 травня скасовує вимогу до пасажирів, які летять з України, пред’являти ПЛР-тест.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Доступність подорожей за кордон поступово відновлюється для українського туриста.

З 15 травня пасажирам, які летять до Туреччини з України, не потрібно пред’являти результати ПЛР-тестування. Уряд Туреччини скасовує дану вимогу", - написав міністр.

За словами Ткаченка, "декларація про наміри, яку на початку травня було підписано між Україною та Туреччиною – має перші результати. Світ вже не буде таким, як раніше. Проте, якщо ми можемо, дотримуючись безпекових норм, хоча б частково повертатись до звичних колись реалій – цим варто користуватись".

"Скасування тестування також відбудеться для пасажирів з Китаю, В‘єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Таїланду, Південної Кореї, Японії, Великої Британії, Латвії, Люксембургу та Естонії", - зауважив міністр.

"А ми ж тим часом рухаємось далі по виконанню інших пунктів культурно-туристичної співпраці з Туреччиною", - додав очільник МКІП.

Як повідомляв Укрінформ, торік Туреччину відвідали близько 1 млн українців.

Президент Володимир Зеленський закликав українців їхати до Туреччини на відпочинок, зокрема після того, як РФ припинила туристичне сполучення з цією країною з 15 квітня по 1 червня.