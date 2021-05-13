Топ-7 готелів Туреччини на будь-який смак

Розповідаємо, де шукати новенький аквапарк, а де – інстаграмні локації й казковий пляж

Правильно підібраний готель – важлива умова хорошого відпочинку. Навіть більше: часом у кожному новому готелі відчуваєш характер країни по-різному, знаходячи щось нове. Дизайн номерів, атмосфера в ресторані, навіть будь-які дрібниці на кшталт гойдалок у садку чи як слід затіненого дитячого майданчика, створюють нам настрій. Як обрати те, що треба саме цього разу? Можна довіритися рекомендаціям турагента, друзів чи покластися на відгуки інтернет-користувачів. Ми ж пропонуємо власну добірку турецьких відпочинкових комплексів, що найкраще підійдуть під той чи інший запит, від керівника напрямків Туреччини й Тунісу туроператора Join UP! Євгена Романчука.

Вибір-2021: для дітей, вечірок чи фотосесій

Багато українців оберуть саме Туреччину для відпочинку цього літа. Необхідність тестуватися скасували, а країна – завжди гостинна, мальовнича і знаходиться недалечко. Спробуємо допомогти визначитися з готелями на різний смак. Хтось шукатиме спокою серед зеленої тиші, хтось давно мріяв дозволити собі справжню розкіш, декому досить побути подалі від галасливих дітлахів. Туреччина догодить кожному.

Коли їдеш з дітьми: Miramare Beach Hotel 5*

Miramare Beach Hotel 5*

Подорожуючи з дітьми, перш за все слід дізнатись, наскільки розвинена інфраструктура для їхнього відпочинку. Чи досить зручний (пологий, мілкий, без різких перепадів глибини) пляж, чи доступне збалансоване або дієтичне харчування, потрібне юним організмам. Загальне правило – для таких поїздок краще підходять готелі на першій лінії, щоб разом із дітьми прогулянка до пляжу не перетворились на випробування. А ще готель має бути цікавим і для дорослих, потрібно подбати про бари чи кафе на території, та й дизайн номерів важливий. Ідеально вписується до цього формату Miramare Beach Hotel 5* в Сіде. Такий готель відповідає вимогам саме родин із дітьми одразу з кількох причин:

● розташований у населеному пункті Кумкой на першій лінії;

● готель має сучасний дизайн, затишні світлі номери;

● є широкий піщаний пляж із пологим входом у море;

● на території працюють водні гірки, дитячий мініклуб;

● різноманітне збалансоване харчування й удосталь барів.

Відпочинок для дорослих: Cook's Club Adakoy (Adults Only 16+) 5*

Cook's Club Adakoy (Adults Only 16+) 5*

У молоді, котра поки що подорожує без підгузків та візочків, критерії вибору готелів геть інші. Зазвичай люди хочуть відпочити у красивому місці, насолоджуватись усім часом перебування у відпустці, робити класні фото на згадку. Тому навколишнім пейзажам, дизайну номерів та всієї території приділяється особлива увага. Саме таким оригінальним і вражаючим своїми краєвидами й вважається Cook's Club Adakoy (Adults Only 16+) 5* у Мармарисі. Звідси не соромно фото у соцмережах викласти, адже щодня можна нову картинку роздобути:

● дивовижні пейзажі й море роблять локацію чудовим місцем не тільки для відпочинку, а й для фотосетів;

● архітектура відрізняється від типових великих готелів і нагадує атмосферою маленьке середземноморське містечко;

● дизайн світлих номерів виконано в автентичному стилі.

Новий аквапарк: Club Hotel Phaselis Rose 5*

Club Hotel Phaselis Rose 5*

Зазвичай аквапарки полюбляють і діти, й дорослі. Зручно, коли ходити далеко за водними враженнями не треба, а гірки – просто у готелі. Ще й такі, до яких не продають квитки гостям інших резортів – щоб надто багатолюдно не було. Саме такий аквапарк у готелі Club Hotel Phaselis Rose 5 (Текірова). Гірки й спуски тут нові – їх побудували лише в 2019 році. У великому басейні тепер великий різнокольоровий комплекс кручених гірок, а поряд, під “бережком” – гірки для малечі. При цьому в готелі активна анімація, а отже він підійде як для молоді, так і для родин із дітьми:

● окрім аквапарку, серед переваг готелю – спа-центр, лазня, сауна;

● велика територія, на якій, серед іншого, масштабний зелений сад;

● створені майданчики для різних видів спорту і дитячий для ігор також є.

Активність на максимумі: Q Premium Resort Hotel 5*

Q Premium Resort Hotel 5*

Для деяких мандрівників відпустка – можливість узяти від кожного дня максимальний обсяг вражень, щоб зарядитися позитивними емоціями на майбутнє. Особливо таких туристів багато серед молоді, яка прагне більше вечірок, свят та яскравих подій. Знавці турецьких курортів особливо виділяють під ці запити аланійський Q Premium Resort Hotel 5*. Чого варті лише басейн на даху, купа зон під ефектні інстаграмні фотосесії. А вечірні шоу, завзяті аніматори та живі вечірні концерти у стилі лаунж отримують численні відгуки на туристичних форумах. Молоді обов’язково сподобається, що:

● готель знаходиться в Окурджаларі на першій лінії;

● поєднання ціни та якості – якраз вдале, що робить готель вигідним варіантом для молоді;

● денні й вечірні розважальні програми та неймовірно активна анімація тут працюють попри пандемію, однак усе проводиться безпечно й на свіжому повітрі;

● увечері працює дискотека.

Пляж, як на картинці: Andriake Beach Club 5*

Andriake Beach Club 5*

Хороший пляж – одна з головних принад морського курорту. Атмосфера, панорама можуть приємно здивувати й запам’ятатися на все життя. Саме про це кажуть ті, хто побував на пляжі готелю Аndriake Beach Club 5*. Пляж – безкрайній, кришталево чистий і білосніжно-піщаний. Лише з одного боку обмежений мальовничим зеленим пагорбом. Конкуренції серед пляжників – ніякої, місця вистачить кожному любителю простору й приватності. Це все тому, що:

● готель розташований у місті Демре на першій лінії узбережжя;

● це взагалі єдиний готель у цьому регіоні, тому мова йде про справді унікальну локацію;

● і найголовніше: дуже широкий пляж і величезна територія з дикою природою, що належить готелю. Тут настільки просторо, що можна загубитися;

● на території готелю також є басейн олімпійського розміру, водні гірки, тенісні корти та інфраструктура для дітей.

Розкіш та велич: Calista Luxury Resort 5*

Calista Luxury Resort 5*

Буває так, що відпочинок хочеться зробити безкомпромісно розкішним, коли кожна деталь вражає й майже засліплює. Зрештою, кожен має право відчути себе королем хоча б на тижденьок і побалувати себе. Тоді слід обирати преміальні пропозиції. Одне з таких унікальних місць – Calista Luxury Resort 5* у Белеку. Ось аргументи “за”:

● це місце відоме не тільки серед пересічних туристів, а й серед перших осіб світу: саме тут відпочивають найбагатші турки, а під час саміту G20 у цьому готелі зупинявся Барак Обама;

● територія складається з кількох дизайнерських корпусів, а також окремих вілл;

● працюють 10 ресторанів, 6 барів, є чудова кондитерська, власний кіоск морозива, спа-центр, аквапарк, дитяча інфраструктура та багато чого ще;

● увагу тут приділяють кожній деталі: навіть килим на лобі-поверсі – від Versace.

Посеред природи: GLORIA VERDE RESORT 5*

GLORIA VERDE RESORT 5*

Для опису готелів частіше використовують термін «інфраструктура», але іноді територія настільки зелена, що її хочеться назвати, скоріше, садом. Через пандемію люди тривалий час були змушені проводити багато часу в приміщеннях, і наразі все більше туристів питають турагентів про наявність парків у готелях. Серед таких пропозицій окремо виділяється GLORIA VERDE RESORT 5* у Белеку. Тут – канали, місточки, зелені галявини, квітучі дерева, романтичні алеї. Якщо любите гуляти – варто розглянути:

● на території готелю надзвичайно багато дерев, зелені та квітів, а навколо – хвойний ліс;

● є хороший власний гольф-клуб;

● відпочивати можна як у стандартному номері, так і в двоповерховій віллі.

Тетяна Негода, Київ