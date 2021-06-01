В Ізраїлі скасували усі карантинні обмеження, крім масок

З вівторка, 1 червня, в Ізраїлі скасовані майже всі обмеження, які були запроваджені для боротьби з епідемією коронавірусу, крім носіння захисних масок у закритих приміщеннях.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Newsru.co.il.

Серед інших скасовані обмеження "фіолетового стандарту", що регулювали роботу громадських установ і закладів. Також відпала необхідність в "зелених паспортах" - документі про вакцинацію, який раніше був необхідний при відвідуванні низки громадських заходів та закладів.

Єдиним обмеженням залишається вимога про обов'язкове носіння захисних масок в закритих приміщеннях в громадських місцях. Воно буде діяти доти, доки про скасування масок не буде оголошено окремо.

Міністерство освіти наголошує, що залишається обов'язковим носіння захисних масок в класах, лекційних аудиторіях, в будь-яких інших закритих громадських приміщеннях навчальних закладів, а також у громадських транспортних засобах для підвезення учнів.

Продовжують діяти обмеження на в'їзд і виїзд з Ізраїлю. Ще 28 травня "коронавірусний" кабінет в ході телефонного голосування схвалив пропозицію Міністерства охорони здоров'я про продовження терміну дії обмежень на виліт з Ізраїлю в "червоні" країни і прибуття з них до 13 червня 2021 року. Йдеться про такі країни, як: Україна, Ефіопія, Бразилія, ПАР, Індія, Мексика, Туреччина, Росія і Аргентина.

Водночас громадяни і жителі Ізраїлю, які постійно проживають в дев'яти перерахованих вище країнах, можуть відправитися туди, подавши відповідну заяву до комісії з розгляду виняткових випадків.

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю також оголосило зонами підвищеного ризику зараження коронавірусом Сейшельські острови, Болівію, Уругвай, Мальдіви, Парагвай, Непал, Чилі, Колумбію, Коста-Ріку та Туніс. Якщо ситуація з рівнем захворюваності в цих країнах не покращиться, вони можуть бути оголошені зонами максимального ризику і МОЗ може заборонити ізраїльтянам їх відвідування.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я застерігає від відвідування таких країн і регіонів, як: Індія, всі країни Африки (включаючи Єгипет, Кенію, Танзанію, Руанду), Узбекистан, Азербайджан, ОАЕ, Багами, Естонія, Еквадор, Болгарія, Бельгія, Білорусь, Грузія, Німеччина, Філіппіни, Греція, Латвія, Литва, Чорногорія, Хорватія.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 1 червня зафіксовано майже 171,5 млн млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,5 млн летальних, одужали вже понад 153,7 млн осіб.

Фото: Olivier Fitoussi/Flash90