Ізраїль продовжив заборону на поїздки в/з України

У п'ятницю, 28 травня, "коронавірусний" кабінет Ізраїлю в ході телефонного голосування схвалив пропозицію міністерства охорони здоров'я про продовження терміну дії обмежень на виліт з Ізраїлю у "червоні" країни і прибуття з них до 13 червня 2021 року.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Newsru.co.il.

Йдеться про такі країни: Україна, Ефіопія, Бразилія, ПАР, Індія, Мексика та Туреччина.

З понеділка, 31 травня, в список "червоних" країн будуть включені Росія й Аргентина, повідомляє канцелярія глави уряду Ізраїлю.

Заборона для ізраїльтян відвідувати Україну, Ефіопію, Бразилію, ПАР, Індію, Мексику і Туреччину діє в Ізраїлі з 3 травня. Ця заборона не поширюється на пасажирів, що здійснюють пересадку у цих країнах, якщо пересадка не вимагає перебування в аеропорту понад 12 годин. Під заборону не потрапляють гуманітарні випадки, учасники спортивних зборів і змагань та офіційні представники державних структур.

Для подачі прохання про виліт в одну з перерахованих вище семи країн варто заповнити бланк на сайті прикордонної служби. Прохання буде розглянуто спеціальною комісією за винятковими випадками.

Громадяни та жителі Ізраїлю, які постійно проживають у семи перерахованих вище країнах, також можуть повернутися туди, подавши відповідну заяву до комісії з розгляду виняткових випадків.

Іноземні громадяни, а також співробітники ізраїльських державних служб не повинні подавати для відвідування цих країн спеціальні прохання.

З 3 травня діє положення про режим самоізоляції для людей, які повертаються з України, Ефіопії, Бразилії, ПАР, Індії, Мексики та Туреччини. Це положення поширюється як на тих, хто не зробив щеплення, так і для тих, що пройшли вакцинацію. При цьому громадяни, яким зробили щеплення, та які перехворіли, які здійснювали в цих країнах пересадку, не виходили з аеропорту і не провели в ньому понад 12 годин, звільняються від карантину.

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Термін обов'язкового карантину залежить від наявності негативного результату тестів на коронавірус. Без проходження тестів - 14 днів, при наявності двох негативних тестів - 10 днів.

Розглядається також питання про оголошення Сейшельських островів зоною максимального ризику зараження на коронавірус. Можливо і цю державу в Ізраїлі оголосять "червоною".

Примітно, що список "червоних" країн поширюється на фоні рішення з 1 червня скасувати всі карантинні обмеження в Ізраїлі. Після скасування обмежень зникає необхідність у "зелених паспортах", будуть скасовані обмеження "фіолетового стандарту". Але рішення про обов'язкове носіння захисних масок у закритих приміщеннях залишається в силі, і воно діятиме до тих пір, поки про скасування масок не буде оголошено окремо.

За даними сайту Worldometer, в Ізраїлі з початку пандемії зафіксували 839, 4 тис. випадків COVID-19, з них - 6,4 тис. хворих померло, 832,5 тис. хворих одужало.

Повністю вакциновано 55% населення країни і понад 75% дорослого населення, повідомляє МОЗ країни.

Фото: ДПСУ