Із сектора Газа евакуювали 109 українців – МЗС

109 українців, 13 громадян Молдови і 4 громадян Болгарії евакуювали з сектору Газа.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у Твітері, передає Укрінформ.

"Сектор Газа. Успішно евакуювали 109 громадян України, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії. Вони вже у безпеці в Каїрі та незабаром летять до Києва", - зазначив він.

Кулеба додав, що Україна і Єгипет доклали шалених зусиль для створення безпечного коридору, а сама операція переносилася двічі.

Сектор Газа. Успішно евакуювали 109 громадян України, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії. Вони вже у безпеці в Каїрі та незабаром летять до Києва. Україна і Єгипет доклали шалених зусиль для створення безпечного коридору. Операція переносилася двічі, але ми це зробили 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 26, 2021

"Україна однією з перших провела успішну міжнародну гуманітарну операцію, вивезши з сектора Газа громадян трьох країн. Ми не лише не залишаємо своїх у біді, але і допомагаємо партнерам", - наголосив глава МЗС.

Міністр подякував єгипетській стороні та всій українській дипломатичній команді за вдалу співпрацю.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МЗС, близько 140 українців, які перебувають у секторі Газа, виявили бажання повернутися на Батьківщину.

Конфлікт між Ізраїлем і Палестиною загострився минулого місяця, коли 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Після цього бойовики організації ХАМАС, яка контролює сектор Газа, завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. Повідомлялося про 10 загиблих унаслідок обстрілу.

Ізраїльські військово-повітряні сили завдали у відповідь авіаударів по цілях у секторі Газа.

За оцінкою ВООЗ, у секторі Газа загинули 222 особи, ще 6046 дістали травми.

Ізраїль і ХАМАС 20 травня домовилися про припинення вогню у ніч проти 21 травня.