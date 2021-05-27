Ізраїль з наступного тижня скасує всі карантинні обмеження

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю оголосило, що з наступного вівторка усі обмеження, що були запроваджені в країні у зв'язку з пандемією коронавірусу, будуть скасовані.

Як передає Укрінформ, про це інформує Breaking Travel News.

Поточна кількість щоденних випадків захворювання на COVID-19 в Ізраїлі зменшилася з 8 600 нових хворих на піку кризи лише до 27 цього тижня, 510 пацієнтів активні.

З 1 червня доказ проходження вакцинації більше не вимагатиметься для відвідування різних місць, а обмеження щодо пропускної спроможності торгівельних закладів, ресторанів та інших місць буде скасовано.

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Також будуть скасовані додаткові обмеження на масові зібрання, незалежно від того, проходять вони у приміщенні чи на відкритому повітрі.

Вимога носити маски у приміщеннях залишиться чинною протягом наступних двох тижнів.Чинні правила, що регулюють міжнародні поїздки, поки залишатимуться незмінними.

Як повідомлялося, станом на ранок 27 травня у світі з початку пандемії підтверджено 169 093 368 випадків COVID-19, зокрема, 3 512 497 летальних. Водночас від хвороби вже змогли вилікуватися 150 722 266 мешканців планети.