У світі зафіксували понад 169 мільйонів випадків COVID-19

Станом на ранок 27 травня у світі з початку пандемії підтверджено 169 093 368 випадків COVID-19, зокрема 3 512 497 летальних.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Worldometer.

Водночас від хвороби вже змогли вилікуватися 150 722 266 жителів планети.

До першої трійки за числом заражень коронавірусом входять такі держави, як США (33 971 207), Індія (27 369 093) та Бразилія (16 275 440).

Найскладнішою зараз епідеміологічна ситуація залишається в Індії.

Також варто наголосити, що помітне загострення з поширенням коронавірусу спостерігається в Японії – якраз напередодні Олімпіади.