У Молдові тролейбус та автобус перетворили на пункти COVID-вакцинації

У столиці Молдови 26 травня запустили 2 мобільні пункти вакцинації - в переобладнаних тролейбусі та автобусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Newsmaker.

Щеплення від коронавірусу жителі Кишинева можуть зробити під час зупинок. Бажаючим необхідно мати при собі посвідчення особи. Мерія опублікувала розклад руху мобільних пунктів вакцинації.

Як зазначив мер столиці Іон Чебан, мобільні пункти вакцинації будуть зупинятися в найбагатолюдніших місцях міста.

У пунктах вакцинації, обладнаних у тролейбусі та автобусі, будуть доступні китайські вакцини, препарати Pfizer і AstraZeneca.

Чебан зазначив, що термін кампанії мобільної вакцинації не обмежений.

Нагадаємо, з 19 травня Молдова перейшла до третього етапу імунізації населення від коронавірусу - доступ до вакцини відкрили для всіх охочих віком від 18 років.

Вакцинація в Молдові розпочалася 2 березня. Свої перші вакцини компанії AstraZeneca Молдова отримала за допомогою Румунії. Згодом країна отримала кілька партій вакцини AstraZeneca і BioNTech-Pfizer через платформу COVAX. Крім них, використовуються також китайські Sinopharm і SinoVac. Російська вакцина залишилася тільки для тих, хто вже зробив перше щеплення і чекає другого.

Як відомо, загалом у Молдові з початку пандемії підтверджено 254 814 випадків коронавірусу, з них 6 084 летальні.