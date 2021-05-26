Вакцинація на кордоні з Польщею. Що потрібно знати українцям

Щеплення від коронавірусу трудові мігранти можуть отримати у 2 способи

Нещодавно у польських ЗМІ з’явилася інформація: трудові мігранти з України зможуть безкоштовно вакцинуватися відразу після перетину кордону з Польщею. На це організатор акції - приватний медичний центр “Медик” із Жешува Підкарпатського воєводства - вже зарезервував однодозову вакцину Janssen компанії Johnson&Johnson.

Оскільки більшість українців їхатимуть на роботу до Польщі нещепленими у зв’язку з відсутністю на даний момент значних обсягів вакцини в Україні, у Польщі сподіваються, що пакетна послуга “тестування+вакцинація” викличе зацікавлення у наших співвітчизників.

ПРИВАТНА ІНІЦІАТИВА ЗАРАДИ СУСПІЛЬНОГО БЛАГА

Приватний медичний центр “Медик” із Жешува повним ходом готується до відкриття шести тимчасових пунктів щеплень – по одному поблизу кожного з діючих пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.

Як повідомив Укрінформу керівник МЦ “Медик” Станіслав Мазур, до кінця травня 200 працівників центру проходитимуть спеціальні курси, а вже на початку червня розпочнуть роботу у пунктах щеплення в Люблінському та Підкарпатському воєводствах Польщі. Медичні пости будуть розгорнуті, якщо йдеться про пункти пропуску “Гребенне-Рава-Руська” чи “Дорогуськ-Ягодин”, майже на самому кордоні, а якщо про “Корчова-Краківець” - на відстані близько 10-ти кілометрів від кордону.

Фото: Getty Images

“Це – наша піонерська ідея, уряд нам якось особливо не допомагає”, – наголосив Мазур, відповідаючи на запитання, чи розгортання пунктів щеплень на кордоні з Україною якось узгоджено з владою країни, і чи польська держава надає сприяння цьому проєкту.

У МОЗ Польщі агентство поінформували, що ані міністерство, ані урядове Агентство стратегічних резервів РП “не були поінформовані про організацію “Медиком” акції щеплень на кордоні з Україною”. Цей центр не отримав додаткових доз вакцини Janssen, окрім тих, які були надані в рамках загального розподілу вакцини між медичними закладами країни. Не даючи якихось оцінок цій ініціативі, у МОЗ Польщі про всяк випадок нагадали, що для здійснення щеплення в Польщі іноземець, як і громадянин Польщі, має пройти спеціальну процедуру. Вона передбачає розмову з лікарем першого контакту, який має виписати е-направлення на щеплення. Лише після цього іноземець матиме змогу вакцинуватися.

У “Медику” запевнили, що добре підготували стратегію цієї акції, врахувавши всі можливі організаційні та логістичні виклики. У центрі визнали, що станом на сьогодні мають у своєму розпорядженні обмежену партію вакцини для проведення акції, але очікують, що на початку червня до Польщі буде доставлено значні обсяги вакцин від різних виробників.

“Ми спілкувалися з Агенцією стратегічного резерву, де нас запевнили, що на початку червня вакцини в Польщі буде багато”, – підкреслив Мазур.

Він також зазначив, що, з логістичної точки зору, центр все візьме на себе, і громадянину України не потрібно буде кудись їхати, дзвонити, записуватися, аби зареєструватися на щеплення.

У центрі доволі резонно аргументують, шо це - ініціатива “win-win” для усіх сторін – як пересічного українця, так і польської держави та самого медичного центру.

Зокрема, українець після перетину кордону з Польщею у будь якому разі повинен зробити тест на коронавірус, який коштує, в середньому, 150 злотих (1,1 тис. грн). У “Медику” вирішили, що ціна за послугу “тестування+вакцинація” у їхніх пунктах буде нижчою, ніж за саме тестування: 115 злотих замість 130-ти. Це має додатково заохотити українців вакцинуватися.

“Вірус не розрізняє національностей. Нам у Польщі потрібно мати суспільний імунітет. Важливо вакцинувати якомога більше людей, адже це в наших спільних інтересах”, – зазначив Мазур, підкреслюючи загальнодержавне значення вакцинації іноземців, які прибувають до Польщі.

Центр також має комерційний інтерес від проведення цієї акції. Безпосередньо людина нічого не платить за щеплення, але Національний фонд здоров’я Польщі платить медичній установі за кожне виконане щеплення майже 62 злотих (понад 460 грн).

ХТО З УКРАЇНЦІВ ЗМОЖЕ ВАКЦИНУВАТИСЯ ПІСЛЯ ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ?

Як пояснили в “Медику”, зробити тест і вакцинуватися від коронавірусу в тимчасових пунктах після перетину кордону зможуть громадяни України, які матимуть при собі документи про те, що прямують на роботу до Польщі, а також студенти. При цьому абсолютно не обов’язково мати польський ідентифікаційний номер (PESEL), а достатньо закордонного паспорту. Після виконання тесту на коронавірус й отримання негативного результату лікар першого контакту з медичного центру виставить е-направлення, яке через 10-15 хвилин з’явиться в загальнопольській системі. Це і буде підставою для щеплення. Тимчасові пункти буде обладнано спеціальними місцями для пацієнтів у випадку виникнення ускладнень після щеплення.

Водночас, не зможуть розраховувати на щеплення українці, які їхатимуть транзитом через Польщу, з туристичною метою чи за сімейними обставинами. Утім, у “Медику” не виключили, що в майбутньому, коли в Польщі з’явиться більше вакцини і буде вакциновано всіх бажаючих, уряд країни розширить категорії тих, хто може отримати щеплення в Польщі.

Фото: PA

Крім того, якщо у пунктах щеплення поблизу кордону не буде в розпорядженні однодозової вакцини Janssen компанії Johnson&Johnson, у медичному центрі не бачать проблем із щепленням дводозовими вакцинами. Зокрема, другу дозу вакцини людина могла б отримати у такому пункті на зворотній дорозі в Україну, у будь-якому стаціонарному відділенні центру або ж у будь-якому іншому центрі по всій Польщі.

Як повідомили у медичному центрі, вони готові до співпраці як з поодинокими подорожуючими, які самостійно їхатимуть на роботу до Польщі, так і з рекрутинговими компаніями, які централізовано привозять українців.

Однією з компаній, яка вже погодилася на таку співпрацю, є Gremi Personal з Гданська. Генеральний директор компанії Томаш Богдевич у коментарі Укрінформу зазначив, що пропозиція “Медика” є привабливою.

“Ми не бачимо проблеми щодо вакцинації людей відразу після перетину польського кордону. Звісно, ми нікого не примушуватимемо до цього, це свідомий вибір кожної людини”, – заявив Богдевич.

За його словами, компанія провела експрес-опитування серед українців, які мають намір найближчим часом їхати в Україну, і 55% з них висловили бажання вакцинуватися. Один із керівників Gremi Personal зауважив, що перший автобус компанії з українськими заробітчанами заїде до такого тимчасового пункту щеплень 8 червня. Щотижня до Польщі Gremi Personal організовано автобусами зі Львова та Києва привозить близько 100 українців, а з початком сезонних робіт ця кількість зросте.

Водночас, у рекрутинговій компанії EWL Group із Варшави також вважають цікавою пропозицію вакцинувати українців відразу після перетину кордону. Утім, як зауважив у коментарі агентству директор з продажу компанії Міхал Вєжховський, EWL Group усе ж надає перевагу щепленням іноземців у рамках польської національної програми.

“Ми перебуваємо в постійному контакті з нашими польськими клієнтами – великими фірмами, для яких шукаємо персонал за кордоном, – і можемо стверджувати, що процес групової вакцинації працівників з України, які бажають щепитися в Польщі, вже розпочався. Частина наших співробітників уже отримала вакцину, причому різних виробників”, – зазначив Вежховський.

За його словами, більшість охочих буде вакциновано вже в червні, адже процес групових щеплень у польських фірмах на пілотному етапі триває з 17 травня, а в повну силу розпочнеться з 1 червня.

На переконання EWL Group, більш комфортним і безпечним для працівників буде проходження щеплення саме за місцем роботи, разом зі своїми польськими колегами.

“Ми б хотіли, аби наші українські співробітники, за яких ми відповідаємо, після перетину кордону та довгої подорожі прибували безпосередньо до нас, аби після проходження швидкого тесту на коронавірус, спокійно розпочати процес працевлаштування, заселення до готелів, початку праці та інтеграції з новим колективом. Наступним кроком буде добровільна та безкоштовна вакцинація”, – констатував Вежховський.

Трудовий мігрант із України має на вибір кілька варіантів вакцинації проти коронавірусу в Польщі – як на державному рівні, так і в рамках приватної ініціативи. Усе залежатиме лише від бажання українця зробити щеплення.

Юрій Банахевич, Варшава