У Києві нагородили переможців першої туристичної гастрономічної премії

У Києві відбулося вручення першої туристичної гастрономічної премії Kyiv Food Travel Awards-2021. Журі та народне голосування визначили 36 переможців у 12 номінаціях.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, передає Укрінформ із посиланням на Київську міськраду.

«Ці нагороди – додаткова популяризація міста та гастротуризму, але також ще одне свідчення того, що наш гастрономічний туризм дуже різноманітний. У місті можна скуштувати практично усі національні кухні – від азійських до американської та мексиканської. Водночас ми можемо запропонувати величезний вибір страв української кухні, яка є самобутньою та може приємно здивувати іноземних гостей», – зазначила Хонда.

Переможців визначали у 12 номінаціях: «Гастрономічний гід», «Гастрономічна туристична компанія», «Найгостинніша гастрономічна локація», «Найгостинніший ресторан», «Найгостинніший ресторан національної кухні», «Ресторан з соціальною програмою», «Найгостинніший шеф-кухар», «Гастрономічний захід року», «Гастрономічний маршрут», «Гастрономічні майстер-класи», «Київський напій», «Київська страва».

З повним списком переможців можна ознайомитися на сайті Київміськради.

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Туристична гастрономічна премія «Kyiv Food Travel Awards» започаткована Управлінням туризму та промоцій КМДА спільно з ГС «Всеукраїнська асоціація гастрономічного туризму». Її метою є популяризація туристичної сфери Києва та Київського регіону, промоція гастрономічного та подієвого туризму у столиці.