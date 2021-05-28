Відомих блогерів залучають до «розкрутки» внутрішнього туризму

Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ) залучить відомих блогерів до створення промоції українських регіонів.

Про це в коментарі Укрінформу під час престуру Тернопільщиною повідомила голова ДАРТ Мар‘яна Олеськів.

"Ми з відомими блогерами плануємо поїхати у кількаденні тури чотирма містами України. Попередньо ми розглядаємо Херсонщину, можливо, Одещину, Закарпаття і Чернігівщину. Блогери будуть робити свій контент, а ми - знімати і промотувати весь контент для соцмереж #МандруйУкраїною", – сказала Олеськів.

За її словами, ці чотири регіони вже є популярними серед українців, але "немає точного розуміння, куди поїхати".

Як повідомляв Укрінформ, Державне агентство розвитку туризму у червні 2020 року дало старт проєкту #МандруйУкраїною, мета якого – популяризувати внутрішній туризм.