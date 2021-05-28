Відомих блогерів залучають до «розкрутки» внутрішнього туризму

Відомих блогерів залучають до «розкрутки» внутрішнього туризму

Укрінформ
Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ) залучить відомих блогерів до створення промоції українських регіонів.

Про це в коментарі Укрінформу під час престуру Тернопільщиною повідомила голова ДАРТ Мар‘яна Олеськів.

"Ми з відомими блогерами плануємо поїхати у кількаденні тури чотирма містами України. Попередньо ми розглядаємо Херсонщину, можливо, Одещину, Закарпаття і Чернігівщину. Блогери будуть робити свій контент, а ми - знімати і промотувати весь контент для соцмереж #МандруйУкраїною", – сказала Олеськів.

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За її словами, ці чотири регіони вже є популярними серед українців, але "немає точного розуміння, куди поїхати".

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Як повідомляв Укрінформ, Державне агентство розвитку туризму у червні 2020 року дало старт проєкту #МандруйУкраїною, мета якого – популяризувати внутрішній туризм.

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