У Миколаєві завершився перший цикл тренінгів з креативного туризму

У Миколаєві завершився перший цикл тренінгів «Школа креативного туризму» в рамках міжнародного проєкту «Туризм. Спадщина. Креативність».

Про це повідомляє департамент економічного розвитку Мколаївської міської ради у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Тренінги «Школа креативного туризму» проводяться ГО «Фонд розвитку Миколаєва» в рамках проєкту «Туризм. Спадщина. Креативність» при фінансуванні транскордонної операційної програми «Басейн Чорного Моря». Головним їх завданням є посилення спроможності місцевих суб’єктів туризму щодо підприємницьких навичок, креативного туризму та розвитку туристичних продуктів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після закінчення тренінгів їхні учасники мають змогу отримати часткове фінансування на реалізацію своїх ідей в рамках конкурсу стартапів у сфері туризму.

На думку директора департаменту економічного розвитку Тетяни Шуліченко, участь у проєкті - це можливість не тільки здобути нові знання та компетенції, а й перетворити свої ідеї в конкурентний туристичний продукт.

Як повідомляв Укрінформ, грузинсько-українсько-болгарський проєкт «Туризм, спадщина і творчість» в Україні реалізує ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва» за підтримки Georgian Arts and Culture Centre, Tbilisi (GE) за кошти Європейського Союзу.

Проєкт планують реалізувати упродовж 2021-2022 років. Він спрямований на розвиток підприємництва в галузі туризму та створення нових робочих місць.

Його загальна вартість становить 900 тис. 173 євро, з них бюджет для України - 208 тис. 450 євро.

Результатом реалізації проєкту має стати створення транскордонних туристичних маршрутів та реалізація стартапів у сфері туризму.