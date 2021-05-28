Збаразький замок на Тернопільщині включили до «Великої реставрації»

Збаразький замок на Тернопільщині включили до «Великої реставрації»

Укрінформ
Збаразький замок (м.Збараж, Тернопільщина) увійшов до переліку проєктів програми "Велика реставрація".

Про це кореспонденту Укрінформу, перебуваючи у престурі Тернопільщиною, розповіла заступник голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Збаразький замок є в програмі "Велика реставрація". Зокрема, будуть виділені кошти на реставрацію перехідного моста, щоб зробити його більш автентичним. Це національний заповідник, він у власності Мінкульту", – сказала Кравчук.

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Вона зауважила, що наразі до програми "Велика реставрація" можуть потрапити тільки пам’ятки державної власності. У зв‘язку з цим народний депутат подала на розгляд парламенту законопроєкт №5551 "Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” щодо спрямування частини коштів програми "Велике будівництво" на ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятках культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності".

"Дуже багато пам’яток знаходяться у комунальній власності. Законопроєкт №5551 дозволить виділяти фінансування на них. Сама сума не змінюється. Загалом у бюджеті на 2021 рік закладено два мільярди. Один мільярд планується розподілити на пам’ятки державної власності, а ще один - на пам’ятки комунальної власності", – додала Кравчук.

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Як повідомляв Укрінформ, у МКІП анонсували роботу над внесенням змін до законодавства, що дасть можливість об'єктам комунальної форми власності взяти участь у програмі “Велика реставрація”. У міністерстві переконані, що об’єкти комунальної форми власності зможуть взяти участь у другому відборі проєктів у межах програми.

21 травня Міністерство культури та інформаційної політики опублікувало перелік проєктів з реставрації, консервації, ремонту пам’яток культурної спадщини, зокрема замків, інших фортифікаційних, оборонних, палацово-паркових комплексів, які реалізують цього року у межах програми “Велика реставрація”.

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