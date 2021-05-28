Збаразький замок на Тернопільщині включили до «Великої реставрації»

Збаразький замок (м.Збараж, Тернопільщина) увійшов до переліку проєктів програми "Велика реставрація".

Про це кореспонденту Укрінформу, перебуваючи у престурі Тернопільщиною, розповіла заступник голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Збаразький замок є в програмі "Велика реставрація". Зокрема, будуть виділені кошти на реставрацію перехідного моста, щоб зробити його більш автентичним. Це національний заповідник, він у власності Мінкульту", – сказала Кравчук.

Вона зауважила, що наразі до програми "Велика реставрація" можуть потрапити тільки пам’ятки державної власності. У зв‘язку з цим народний депутат подала на розгляд парламенту законопроєкт №5551 "Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” щодо спрямування частини коштів програми "Велике будівництво" на ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятках культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності".

"Дуже багато пам’яток знаходяться у комунальній власності. Законопроєкт №5551 дозволить виділяти фінансування на них. Сама сума не змінюється. Загалом у бюджеті на 2021 рік закладено два мільярди. Один мільярд планується розподілити на пам’ятки державної власності, а ще один - на пам’ятки комунальної власності", – додала Кравчук.

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Як повідомляв Укрінформ, у МКІП анонсували роботу над внесенням змін до законодавства, що дасть можливість об'єктам комунальної форми власності взяти участь у програмі “Велика реставрація”. У міністерстві переконані, що об’єкти комунальної форми власності зможуть взяти участь у другому відборі проєктів у межах програми.

21 травня Міністерство культури та інформаційної політики опублікувало перелік проєктів з реставрації, консервації, ремонту пам’яток культурної спадщини, зокрема замків, інших фортифікаційних, оборонних, палацово-паркових комплексів, які реалізують цього року у межах програми “Велика реставрація”.