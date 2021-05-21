МКІП оголосило перелік проєктів, які реалізують в межах “Великої реставрації” 2021 року

Міністерство культури та інформаційної політики опублікувало перелік проєктів з реставрації, консервації, ремонту пам’яток культурної спадщини, зокрема замків, інших фортифікаційних, оборонних, палацово-паркових комплексів, які реалізують цьогоріч в межах програми “Велика реставрація”.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

“Наша культурна спадщина поступово руйнується і не може чекати вічно. Вагатися і затягувати процес немає часу. Вже цього року завдяки “Великій реставрації” будуть проведені роботи на 22 об’єктах. Впевнений, це дасть змогу їм привернути увагу ще більшої кількості туристів і стати точками атракції, що сприятимуть економічному піднесенню відповідного міста чи регіону”, – прокоментував міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Зазначається, що перелік проєктів, рекомендований експертною групою, визначили з урахуванням об’єктивності та повноти інформації, наданої у заявках, враховуючи розроблену науково-проєктну документацію з кошторисом видатків; дотримання принципу територіальності розташування пам'яток культурної спадщини; об'єктів – пам'яток культурної спадщини, на яких уже розпочато роботи з реставрації, консервації, ремонту, а також фінансування на поточний рік.

Як повідомляється, оголошення про початок другого відбору проєктів робіт з реставрації, консервації, ремонту на пам’ятках культурної спадщини, зокрема замках, інших фортифікаційних, оборонних, палацово-паркових комплексах у межах програми “Велика реставрація”, буде опубліковано на офіційному вебсайті МКІП.

Затверджений перелік проєктiв зі списку, які відповідно до рекомендації експертної групи будуть першочергово реалізовані в межах “Великої реставрації” в 2021 році.

Наразі МКІП працює над внесенням змін до законодавства, що дасть можливість об'єктам комунальної форми власності взяти участь у програмі “Велика реставрація”. МКІП переконане, що об’єкти комунальної форми власності зможуть взяти участь у другому відборі проєктів у межах програми.

Ознайомитися з переліком проєктів, які реалізують в 2021 році, можна на сайті міністерства.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня Експертна рада при Міністерстві культури та інформаційної політики оголосила список проєктів, що увійшли до "Великої реставрації", у рейтинговому порядку. Це 109 об’єктів, розташованих по всій Україні. Протягом наступних трьох років їх планується відремонтувати, відреставрувати або ж законсервувати залежно від висновку проєктно-кошторисної документації.