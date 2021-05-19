До проєкту «Великої реставрації» увійшли об’єкти держвласності – МКІП

До списку проєктів, визначених Експертною радою при Міністерстві культури та інформаційної політики, до програми «Велика реставрація» увійшли об’єкти державної форми власності сфери управління МКІП. В міністерстві впевнені, що об'єкти комунальної форми власності потраплять до другого відбору.

Про це повідомляє пресслужба МКІП у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 473 про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті МКІП для розвитку закладів загальнодержавного значення, можливість фінансування отримали проєкти робіт на об’єктах державної форми власності сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики України», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі МКІП веде роботу щодо внесення змін до законодавства, що дасть можливість участі об'єктів комунальної форми власності у межах програми «Велика реставрація».

«Міністерство культури та інформаційної політики України переконане, що на момент оголошення про другий відбір проєктів у програмі «Велика реставрація», проєкти комунальної форми власності зможуть взяти участь», - переконані у МКІП.

Там пояснили, що відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 р.» фінансування об’єктів комунальної форми власності в межах бюджетної програми «Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення» (код 3801340), кошти, які покривають програму «Велика реставрація», не передбачено. Таким чином, Порядок відбору проєктів з реставрації, консервації, ремонту пам’яток культурної спадщини, у тому числі замках, інших фортифікаційних, оборонних, палацово-паркових комплексах, що взяли участь у відборі в рамках проекту «Велика реставрація», затверджений постановою Кабінетів Міністрів №1214 від 09.12.2020 р., не передбачає можливість участі у проєкті «Велика реставрація» об’єктів комунальної форми власності.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня Експертна рада при Міністерстві культури та інформаційної політики оголосила список проєктів, що увійшли до "Великої реставрації", у рейтинговому порядку. Це 109 об’єктів, розташованих по всій Україні. Протягом наступних трьох років їх планується відремонтувати, відреставрувати або ж законсервувати залежно від висновку проєктно-кошторисної документації. Ознайомитися зі списком об’єктів можна за посиланням.