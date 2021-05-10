Ткаченко: Мета «Великої реставрації» – вдихнути нове життя у культурну спадщину
Як передає Укрінформ, про це міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко розповів у інтерв’ю Радіо "Свобода".
"Наша мета – не просто реставрувати, зберегти спадщину, а вдихнути в неї нове життя, у тому числі новими експозиціями, новими гідами, залученням інфраструктури", – сказав Ткаченко.
За його словами, програмою, зокрема, передбачено створення готельно-ресторанної інфраструктури на територіях об‘єктів культурної спадщини.
"Тому що до цих об’єктів потрібно ще доїхати, і створити й готельну інфраструктуру, і де можна щось поїсти. Тобто це трансформація суттєва і розуміння спадщини, її ваги, і сприйняття спадщини", – додав Ткаченко.
Як повідомляв Укрінформ, у межах програми "Велика реставрація" упродовж трьох років планується відреставрувати та добудувати близько 150 культурних пам'яток в усіх регіонах України.
Фото: МКІП