Усі подані на «Велику реставрацію» культурні об’єкти Львівщини пройшли технічний відбір

Усі 40 об’єктів культурної спадщини, які Львівщина запропонувала для реставрації за кошти президентської програми «Велике будівництво», пройшли технічний відбір.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.

“Під час першого відбору експерти отримають електронні варіанти заявок, стратегій та інші документи та проаналізують їх. Буде оцінюватися реалістичність, інноваційність, комплексність ідей, а також якість виконання проєктно-кошторисної документації на об’єкт, якщо вона є. Наш департамент, спільно з представниками громад, експертним середовищем та користувачами підготував 19 заявок. Усі вони пройшли технічний відбір”, - повідомила директор Департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Олена Василько.

Загалом від Львівщини до відбору програми “Велика реставрація”, яка стартує цього року, подано понад 40 об’єктів. Ініціаторами, окрім Департаменту архітектури ЛОДА, стали Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради, Державний заповідник у Белзі, театри імені Соломії Крушельницької та Марії Заньковецької, університет імені Івана Франка, львівський Палац культури імені Гната Хоткевича, Львівська національна галерея мистецтв.

За інформацією МКІП, експертна група виставить оцінки та складе рейтинг проєктів протягом 30 календарних днів з дати отримання документів. Проте, за рішенням експертної групи, термін відбору проєктів може бути збільшений.

Остаточний перелік проєктів Міністерство оприлюднить на своєму офіційному вебсайті - з урахуванням рейтингу та із зазначенням набраних балів у розрізі областей, протягом п’яти календарних днів після завершення обчислення середньої оцінки проєктів. Першими у переліку будуть зазначені проєкти, які набрали найбільшу суму балів.

Фото: Ігор Мартинів