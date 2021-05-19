Харківська ОДА хоче включити до «Великої реставрації» музей Сковороди і Шарівський палац

Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди, Шарівський палацово-парковий комплекс «Садиба» та ще кілька знакових для Харківщини культурно-історичних об’єктів не потрапили до переліку «Великої реставрації», оскільки перебувають у комунальній власності.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу розповіла директор департаменту культури та туризму Харківської облдержадміністрації Людмила Терещенко.

«Відповідно до умов конкурсу, які розробило Міністерство культури та інформаційної політики, до участі в проєкті допускалися лише заклади державної форми власності. Інші об’єкти, які ми подавали, будуть розглядатися лише після того, як будуть внесені зміни до постанови Кабміну, що регламентує цей конкурс, в частині про форми власності», - пояснила Терещенко.

Вона додала, що, за інформацією ОДА, зміни розроблені, Мінкульт уже передав їх на розгляд до Офісу Президента, і після отримання позитивної оцінки будуть вноситися зміни до відповідної постанови.

Як повідомлялося, у МКІП оголосили список об'єктів, що увійшли до «Великої реставрації». Всього їх 109, із них на Харківщині – 3. Це: пам’ятка архітектури національного значення «Університетська церква», пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення «Харківська державна наукова бібліотека ім. Короленка», пам’ятка архітектури національного значення «Військове училище», більш відоме як штаби військових поселень (м. Чугуїв).

Серед об’єктів комунальної форми власності, які подавалися обладміністрацією на «Велику реставрацію»: Харківський історичний музей, Шарівський палацово-парковий комплекс «Садиба», Харківський художній музей, Пархомівський художній музей ім. Луньова, Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Шевченка, Харківське музичне училище ім. Лятошинського, Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди («Пам'ятне місце під дубом, пов'язане з життям та творчістю Сковороди» (дуб Сковороди), контора управляючого, пам’ятка архітектури XIX століття – комора) та «Садиба» у смт Старий Мерчик, що належала Шидловським.

Фото: tourcenter.kh.ua