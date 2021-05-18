В Україні оголосили список проєктів для «Великої реставрації»

Експертна рада при Міністерстві культури та інформаційної політики оголосила список проєктів, що увійшли до "Великої Реставрації".

Як передає Укрінформ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у Телеграмі.

"Експертна рада при МКІП оголосила список проєктів, що увійшли до "Великої Реставрації". Він сформований у рейтинговому порядку. Це 109 об’єктів, які розташовані по всій Україні. Протягом наступних трьох років їх відремонтують, відреставрують або ж законсервують залежно від висновку проєктно-кошторисної документації", - написав міністр.

Ознайомитись зі списком об’єктів можна за посиланням.

Список першочергових об’єктів "Великої Реставрації", з яких розпочнеться проєкт, відповідно до рекомендацій експертної ради, у МКІП підпишуть та опублікують найближчим часом.

"Тепер із впевненістю можемо сказати, що "Велика Реставрація" виходить на новий етап. Це вагомий крок до порятунку і збереження нашої спадщини. Адже вона невід’ємна частина нашої ідентичності, історії та нас самих. Цей проєкт наочний приклад розуміння ваги культури і поступової зміни усвідомлення та ставлення до культури на рівні держави. Обрані об’єкти – лише початок, адже із запуском процесу реставрації – його вже не спинити, що доводить досвід європейських країн", - наголосив Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня у МКІП спільно з партнерами на базі Освітнього хабу Києва презентували мультимедійний курс «Сучасна українська мова».