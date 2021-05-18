Сторітелінг і квести: у МКІП презентували мультимедійний курс з вивчення української мови

Сторітелінг і квести: у МКІП презентували мультимедійний курс з вивчення української мови

Укрінформ
Міністерство культури та інформаційної політики спільно з партнерами на базі Освітнього хабу Києва презентували мультимедійний курс «Сучасна українська мова».

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Фейсбуці.

"Курс розроблено за технологією, що дозволяє бути максимально залученим у процес. Сторітелінг, квести, тести та інші формати допомагають краще засвоїти правила. При цьому підтримуючи інтерес та запам’ятовуючи основи і складні моменти за трьома модулями: правопису, ділової мови і самої мови та мовлення. До того ж, блоки доступні в онлайні. Тож проходити їх, за бажанням, можна і вдень, і вночі", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що популяризація української мови – один із ключових пріоритетів національної безпеки України. За його словами, саме популяризація дозволяє лагідно українізовувати наше суспільство. Ткаченко переконаний, що курс «Сучасна українська мова» сприятиме цьому.

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"Розраховую на попит як серед українців, що мешкають в Україні, так і серед представників української діаспори. А також іноземців, які мають бажання оволодіти українською мовою. Адже так чудово, коли вулицями рідної країни дедалі більше чути рідну мову", - додав міністр.

Ознайомитися з мультимедійним курсом можна за посиланням.

Як повідомляв Укрінформ, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності 16 липня 2019 року.

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