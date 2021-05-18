Сторітелінг і квести: у МКІП презентували мультимедійний курс з вивчення української мови

Міністерство культури та інформаційної політики спільно з партнерами на базі Освітнього хабу Києва презентували мультимедійний курс «Сучасна українська мова».

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Фейсбуці.

"Курс розроблено за технологією, що дозволяє бути максимально залученим у процес. Сторітелінг, квести, тести та інші формати допомагають краще засвоїти правила. При цьому підтримуючи інтерес та запам’ятовуючи основи і складні моменти за трьома модулями: правопису, ділової мови і самої мови та мовлення. До того ж, блоки доступні в онлайні. Тож проходити їх, за бажанням, можна і вдень, і вночі", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що популяризація української мови – один із ключових пріоритетів національної безпеки України. За його словами, саме популяризація дозволяє лагідно українізовувати наше суспільство. Ткаченко переконаний, що курс «Сучасна українська мова» сприятиме цьому.

"Розраховую на попит як серед українців, що мешкають в Україні, так і серед представників української діаспори. А також іноземців, які мають бажання оволодіти українською мовою. Адже так чудово, коли вулицями рідної країни дедалі більше чути рідну мову", - додав міністр.

Ознайомитися з мультимедійним курсом можна за посиланням.

Як повідомляв Укрінформ, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності 16 липня 2019 року.