Відбулося нагородження конкурсантів челенджу «Українська мова важлива»

Першого травня відбулося нагородження конкурсантів всеукраїнської ініціативи «Українська мова важлива».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, передає Укрінформ.

«В 2021 році Марафон з української мови ім. Петра Яцика пройшов у дистанційному форматі. У конкурсі взяли участь 25 673 конкурсанти, а до фіналу вийшли 11 555 учасників. Після завершення мовного конкурсу компанія «HUMAN» стала ініціатором заснування челенджу «Українська мова важлива» серед фіналістів Марафону, що тривав з 1 по 20 квітня», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, за умовами ініціативи учасники мали опублікувати свою творчу роботу про те, чому для них важлива українська мова у категоріях: есе, малюнок, відео (декламування авторського вірша). У челенджі взяло участь 398 фіналістів, які опублікували свої творчі роботи у соцмережах. 1 травня відбулося нагородження конкурсантів у цих трьох категоріях. З роботами переможців можна ознайомитися за посиланням.

Мета челенджу «Українська мова важлива» - залучити найкращих знавців з української мови до підвищення її статусу серед школярів та молоді, а також спонукати кожного українця замислитися над тим, що особисто для нього означає українська мова.