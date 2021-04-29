Представлено річний публічний звіт про діяльність Уповноваженого із захисту державної мови

Відповідно до частини 5 статті 49 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” Уповноваженим із захисту державної мови представлено річний публічний звіт про свою діяльність і про стан дотримання Закону.

Цей перший в історії звіт Уповноваженого із захисту державної мови готувався до друку якраз на другу річницю ухвалення Верховною Радою України Закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Мені, народному депутатові України VIII скликання, пригадуються ті часи, коли ми, співавтори цього доленосного документа, реєстрували його, жваво обговорювали, переконуючи колег на численних засіданнях Комітетів Верховної Ради України та в сесійній залі Парламенту віддати свій голос саме за нього. А вже 25 квітня 2019 року, голосуючи за цей Закон, ми знали, що змінюємо хід новітньої історії, кардинально впливаючи на подальші суспільно-політичні процеси в Україні. Сподівання мільйонів українців по всьому світу справдилися, адже протягом цих двох років української мови, яка майже весь час нашої Незалежності потребувала справжнього захисту, стало набагато більше.

Всесвітня пандемія COVID-19, тривалість і наслідки якої в Україні важко спрогнозувати, змінила звичні обставини життя, суттєво уповільнила функціонування державних інституцій, переорієнтувала наявні бюджетні ресурси і, як наслідок, створила серйозні ризики для своєчасного виконання визначених Законом завдань. Найбільш вагомим фактором, який продовжує впливати на ситуацію щодо реалізації положень Закону про державну мову, є гібридна війна Росії проти України, однією з головних цілей якої стала українська мова.

Однак, можна констатувати: для української мови ці два роки були надзвичайно позитивними. Українське суспільство продемонструвало неочікувану для багатьох скептиків підтримку нового Закону, розуміння його актуальності та готовність до виконання найбільш резонансних норм.

Важливим і необхідним елементом звіту є ретроспективний аналіз нормативно-правового регулювання функціонування державної мови в Україні, його відповідності сучасним вимогам та узгодженості з міжнародною практикою. У звіті також представлений аналіз реалізації заходів з імплементації Закону, яким, на жаль, виявлені суттєві недоліки.

У розділі “Діяльність Уповноваженого із захисту державної мови” наведено основну інформацію, яка відображає реальні справи та результати, яких вдалося досягти за відносно короткий проміжок часу і які мають значення для суспільства та подальшої роботи із захисту державної мови.

Найбільша частина звіту “Застосування української мови як державної у сферах суспільного життя” структурована відповідно до статей Закону. У кожній зі сфер наводяться найважливіші норми Закону та коментарі щодо їх практичного застосування, окреслюються виявлені проблеми. Важливим елементом звіту є “Огляд щодо обмеження функціонування української мови на окупованих територіях”, який був презентований у лютому поточного року як спеціальну доповідь до Міжнародного дня рідної мови.

Окремо представлені висновки та рекомендації щодо можливих шляхів розв’язання актуальних проблемних питань, які заслуговують на уважне вивчення та врахування в діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади та місцевого самоврядування.

Тарас Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови