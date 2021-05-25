На реставрацію трьох замків на Львівщині виділять понад 128 мільйонів

Цього року 4 з 15 відібраних за програмою «Велика реставрація» проєктів з Львівщини oтримaють фiнaнсyвaння. Першочергово грoшi видiлять нa вiднoвлeння трьoх зaмкiв – Жoвкiвськoгo, Пiдгoрeцькoгo тa Oлeськoгo, a тaкoж кaмeрнoї сцeни тeaтрy iм. Maрiї Зaнькoвeцькoї.

Про це повідомив у Фейсбуці депутат Львівської міської ради, громадський діяч Ігор Зінкевич.

«Жовківський замок на реставрацію у 2021 рoцi отримає 51 млн грн зa пoдaнням Miнкyльтy iз зaгaльнoгo фoндy дeржбюджeтy видiлять. В той же час, Підгорецький замок у 2021 році - 32 млн грн із загального фонду, а Олеського замку – 45,5 млн грн із спецфонду», - зазначив Зінкевич.

За його інформацією, на ремонт Камерної сцени Львівського національного театру ім. Марії Заньковецької виділять 4 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, 21 травня Міністерство культури та інформаційної політики опублікувало перелік проєктів з реставрації, консервації, ремонту пам’яток культурної спадщини, зокрема замків, інших фортифікаційних, оборонних, палацово-паркових комплексів, які реалізують цьогоріч в межах програми “Велика реставрація”, відібравши 109 об'єктів.

З 40 запропонованих від Львівщини проєктів на конкурс реставрації об’єктів культурної спадщини, які вже цього року розпочнуть відновлювати у межах президентської програми "Велике будівництво" МКІП відібрало 15.

Фото: Ігор Зінкевич/Facebook