Нова редакція законопроєкту про туризм вийде на голосування Ради у вересні - депутатка

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук прогнозує, що законопроєкт №4162 "Про внесення змін до Закону України "Про туризм" та деяких інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку туризму" вийде на голосування парламенту в другому читанні у вересні.

Таку думку вона висловила у розмові з Укрінформом під час престуру на Тернопільщині.

"На розгляді Верховної Ради зараз перебуває найважливіший і найкомплексніший законопроєкт, який стосується туризму. Це нова редакція закону про туризм. Він проголосований у першому читанні. До нього подано 1250 правок. Ми зараз разом із галуззю опрацьовуємо ці правки і готуємося до ухвалення в другому читанні. Зважаючи на те, що залишилося кілька пленарних тижнів, мабуть, у вересні ми вийдемо на голосування закону "Про туризм" у другому читанні", – сказала Кравчук.

Серед основних змін, які пропонуються законопроєктом, народний депутат називає, зокрема, нову термінологію, створення електронних реєстрів туристичних операторів. Також, за її словами, планується спрямувати кошти від сплати туристичного збору в готелях виключно на потреби туристичної галузі.

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"Зараз цей збір сплачується, але він може піти на будь-що, не пов‘язане з галуззю", – пояснила необхідність впровадження такої норми Кравчук.

Підсумовуючи відповідь на запитання Укрінформу, заступниця голови фракції "СН" додала, що проєкт закону передбачає можливість страхування осіб під час виїзного туризму.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №4162 "Про внесення змін до Закону України "Про туризм" та деяких інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку туризму" 29 квітня 2021 року.