На Закарпатті 14 громад підписали договір про співпрацю у сфері туризму

Перший договір про співробітництво 14 територіальних громад Гуцульщини «Гуцул Етнос» підписали у селищі Ясіня на Закарпатті.

Про це інформує Закарпатський регіональний офіс Програми «U-LEAD з Європою», передає Укрінформ.

«Підписання договору відбулося між 14 громадами Гуцульщини - Богданською, Верховинською, Вижницькою, Ворохтянською, Зеленською, Коломийською, Космацькою, Косівською, Кутською, Поляницькою, Надвірнянською, Рахівською, Яремчанською та Ясінянською», - йдеться у повідомленні.

Договір співробітництва підписаний для розвитку туризму, збереження гуцульських традицій, ремесел та промислів на засадах співробітництва між громадами Гуцульщини Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Наступним кроком у цій співпраці буде створення робочого органу, який займатиметься реалізацією проєкту «Гуцул Етнос».

Голова Ясінянської селищної ради Андрій Делятинчук зауважив, що підписання цього договору дозволить створити конкурентоспроможну туристичну сферу та заохочувати більше туристів для відвідування Гуцульщини.

«Це забезпечить значний внесок у соціально-економічний розвиток територіальних громад шляхом збільшення дохідної частини бюджету, збільшення кількості робочих місць, а також створення сприятливих умов для відпочинку жителів і гостей громад за умов збереження і раціонального використання культурно-історичної та природної спадщини», - сказав він.

До підписання договору Закарпатський та Івано-Франківський регіональні офіси Програми «U-LEAD з Європою» провели кілька круглих столів для обговорення розвитку туризму на гірських територіях та можливостей для міжмуніципального співробітництва гуцульських громад. Команди регіональних офісів надали громадам консультативну та експертну підтримку під час укладання договору про співробітництво.

«Громади Гуцульщини мають потужний потенціал у сфері туризму, розвитку креативних індустрій, виробництві екологічних продуктів, тому активна співпраця громад дозволить використати цей потенціал і реалізувати не один розвитковий проєкт», - зауважив керівник Закарпатського регіонального офісу Програми «U-LEAD з Європою» Микола Сюсько.

У Закарпатському регіональному офісі зауважують, що така співпраця громад може дати створення своєрідного бренду Гуцульщини, підготовку спільних туристичних маршрутів та проєктів, інвестиційних пропозицій та проєктів, розвиток креативних індустрій, збереження та розвиток етнокультурних гуцульських традицій, ремесел та промислів, промоцію та створення унікальних гуцульських продуктів, наприклад, кошика зі смаколиками, серед яких важливим інгредієнтом є бринза тощо.

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Фото: Програма «U-LEAD з Європою»