«U-LEAD з Європою» вчить громади, як управляти сферою культури в умовах пандемії

Українські громади мають розвивати сферу культури, оскільки вона є духовною основою нації.

Про це заявив начальник управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА Володимир Федорак під час інформаційної сесії щодо управління сферою культури в умовах пандемії, яка відбулась на базі Івано-Франківського регіонального офісу Програми "U-LEAD з Європою", передає Укрінформ.

"Питання культури нині - це питання національної безпеки. Культура - це не лише мова, духовність, національна усвідомленість, але й хребет нації", - переконаний посадовець.

Він додав, що питання культури є надзвичайно важливим для українського суспільства, адже триває його трансформація, тому потрібно протистояти рудиментам радянської ментальності та російсько-українській війні в інформаційному просторі.

Федорак підкреслив, що особливу увагу потрібно звернути у громадах на роботу з молоддю, бо якщо працюють бібліотека та клуб, то відчувається життя. Також він порадив представникам громад активізувати роботу у сфері культури під час пандемії коронавірусу, вивчати кращі практики сусідніх громад, звернути увагу на кадрову політику та курси підвищення кваліфікації працівників, поглибити проєктну діяльність. Крім того, Федорак зауважив, що в області функціонує обласна програма ОДА на підтримку найкращих культурних проєктів.

Інша учасниця інформаційної сесії - головний спеціаліст управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА Оксана Іванус у своєму виступі нагадала про законодавчу базу функціонування закладів культури і мистецтв в громадах.

Заступниця директора Науково-методичного центру культури і туризму Прикарпаття Дарина Півторак розповіла громадам, як покращити роботу клубних закладів в умовах децентралізації.

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Своєю чергою радник з питань децентралізації та місцевого самоврядування Івано-Франківського регіонального офісу Програми «U-LEAD з Європою» Максим Чопей наголосив, що представникам сфери культури варто звернути увагу на стратегію розвитку тієї чи іншої громади, адже у цьому важливому для громад документі йдеться і про ті об'єкти інфраструктури, якими опікується галузь культури, тому потрібно заздалегідь потурбуватися про їх долю та стратегічний напрямок розвитку.

Учасниками заходу стали голови громад, їхні профільні заступники, посадовці органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області.

Як повідомлялося, програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян, та розширює можливості громад.