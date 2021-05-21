Розбудова гастрономічних турмаршрутів стимулює розвиток регіонів – МКІП

Системна розбудова гастрономічних маршрутів стимулює розвиток сільських територій та регіонів загалом.

Про це сказала заступниця міністра культури та інформаційної політики Лариса Петасюк під час конференції "Еногастрономічний туризм – драйвер розвитку туристичних дестинацій" в Одесі, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу МКІП.

"Розвитку винного туризму сприяють спеціально розроблені туристичні маршрути. Окрім того, системна розбудова гастрономічних маршрутів стимулює розвиток сільських територій та регіонів загалом. Один із таких проєктів – «Дорога смаку та вина», який ми всіляко підтримуємо. Цей проєкт відкриває для туристів українські регіони Бессарабію та Закарпаття, де процвітає виноробство... Винний туризм відкриває мандрівникам традиції та культуру нашої країни", – сказала Петасюк.

Вона наголосила, що важливий етап для підтримки регіональних турпродуктів – розбудова туристичної інфраструктури та створення базових умов для комфортних подорожей. Над цим МКІП активно працює спільно з Державним агентством розвитку туризму, Укрзалізницею, Укравтодором та іншими профільними державними установами.

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Конференція відбулася в межах Odessa Wine Week, заходи якого зібрали провідних фахівців винної галузі, науковців, енологів, виноробів, представників влади, національних та іноземних асоціацій, туристичної галузі, HoReCa та ритейлу, сомельє, винних трейдерів, виробників супутніх товарів і технологій, маркетологів, експертів, журналістів.

Як зазначається, Odessa Wine Week об’єднує зусилля української спільноти, спрямовані на розвиток винного ринку України, популяризування й просування бренду «українське вино», інтегрування України у світову винну спільноту.