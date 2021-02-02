Київ запропонує туристам гастрономічні тури

У столиці України впродовж 2021 року мають намір розробити сучасні гастрономічні тури для приваблення туристів.

Це передбачено меморандумом про партнерство та співпрацю між Управлінням туризму та промоцій КМДА, КП «Київський міський туристично-інформаційний центр» і громадською спілкою «Всеукраїнська асоціація гастрономічного туризму», передає Укрінформ із посиланням на повідомлення управління у Фейсбуці.

У межах підписаного документу, зокрема, планується створити унікальні гастрономічні тури для городян та гостей міста, провести ознайомчі семінари та тренінги, розробити спільні проєкти та програми.

«Ми маємо на меті зробити так, щоб гастрономічний туризм столиці України виріс в окрему індустрію, став визитівкою міста, а також органічно вписався в такі види туризму, як діловий, подієвий, історичний та інші», – зазначила начальниця Управління туризму та промоцій КМДА Марина Радова.

За словами голови Всеукраїнської асоціації гастрономічного туризму Олексія Волкова, формування стійкого попиту на гастрономічні тури та високоякісне безпечне задоволення цього попиту – основна місія започаткованої сьогодні співпраці.

«Тому в цьому важливому питанні ми цілком розраховуємо на партнерську підтримку управління задля залучення туристів та гостей до нашого міста», – наголосив Волков.

Фото: Управління туризму та промоцій КМДА