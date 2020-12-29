У київському музеї відкрили Туристично-інформаційний центр

У приміщенні Національного музею «Київська картинна галерея» запрацював міський Туристично-інформаційний центр.

Як передає Укрінформ, про це повідомила директорка Управління туризму та промоцій КМДА Марина Радова у Фейсбуці.

«Напередодні новорічних свят відкрили новий Туристично-інформаційний центр у приміщенні Національного музею «Київська картинна галерея». Ми розуміємо наплив внутрішніх туристів на свята, тому це вже другий ТІЦ, який ми відкриваємо у грудні задля комфортного перебування гостей столиці у Києві», – зазначила Радова.

У новому Туристично-інформаційному центрі жителі та гості столиці зможуть отримати всю необхідну інформацію про Київ, а також мапу, подивитися проморолики та відчути атмосферу міста.

Як повідомлялося, у будівлі Київської міської державної адміністрації відкрили перший міський Туристично-інформаційний центр.

Основні функції ТІЦ: надання безкоштовної довідкової інформації жителям та гостям столиці про Київ (історія, культура, об’єкти, заклади гостинності, події, транспорт тощо); розповсюдження рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал Києва; надання інформації щодо авіа/залізничних сполучень; надання інформації щодо культурних та розважальних заходів, які відбуваються у місті; просування туристичних можливостей Києва серед його відвідувачів.

Фото: Управління туризму та промоцій КМДА