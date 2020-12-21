У будівлі КМДА відкрили Туристично-інформаційний центр

У будівлі Київської міської державної адміністрації почав діяти перший міський Туристично-інформаційний центр.

Як передає Укрінформ, про це заявила заступниця голови КМДА Марина Хонда, повідомляє пресслужба столичної адміністрації.

«Такі центри у меріях – звична практика для європейських міст. Кожен охочий може сюди прийти і дізнатися необхідну інформацію про туристичні об’єкти Києва та про актуальні та цікаві екскурсії. Зрозуміло, що зараз, в умовах пандемії, туристична галузь дуже багато втратила. Але попри це столиця все одно залишається популярним містом серед туристів. Зокрема, за 9 місяців наше місто відвідали майже 380 тис. іноземців», – повідомила Хонда.

Вона додала, що з початку року Київ відвідали 1,5 млн внутрішніх туристів, а загальний туристичний збір становить 34 млн грн.

За словами Хонди, відкриття Туристично-інформаційного центру перед новорічними святами зумовлено тим, що в період канікул Київ розраховує на збільшення кількості гостей. Щоб забезпечити їхню поінформованість про туристичні об’єкти міста, ухвалено рішення про відкриття центру напередодні свята Нового року.

Центр призначений для інформування про туристичні об’єкти і маршрути столиці. Послугами центру можуть скористатися як туристи, так і кияни.

Основні функції Туристично-інформаційного центру: надання безкоштовної довідкової інформації жителям та гостям столиці про Київ (історія, культура, об’єкти, заклади гостинності, події, транспорт тощо); розповсюдження рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал Києва; надання інформації щодо авіа/залізничних сполучень; надання інформації щодо культурних та розважальних заходів, які відбуваються у місті; просування туристичних можливостей Києва серед його відвідувачів.

Фото: kyivcity.gov.ua