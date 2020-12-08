Київ туристичний втратив 1 мільярд доларів внаслідок карантинних обмежень – КМДА

Туристична сфера столиці України внаслідок карантинних обмежень зазнала втрат на суму майже 1 млрд доларів.

Про це повідомила начальниця Управління туризму та промоцій КМДА Марина Радова на брифінгу в Укрінформі на тему: «Відновлення сфери туризму в Києві в умовах пандемії».

«На липень місяць Київ туристичний зазнав загальних втрат у майже 1 млрд доларів. Минулого року лише туристичний збір становив 62 млн грн, на сьогодні – це 30 млн. Сподіваємося, що до кінця року буде 40 млн. Бюджет міста не дорахувався щонайменше 20 млн грн, і ми дуже сподіваємося, що внутрішніми туристами ми зможемо хоча б якось поповнити ці втрати», – сказала Радова.

Вона розповіла, що в умовах карантинних обмежень туристична галузь столиці робить ставку на діджиталізацію, підвищення якості обслуговування та створення маршрутів для людей із вадами зору.

«Ми підвищуємо якість надання наших послуг, перенавчаючи екскурсоводів. Ми переформатували туристично-інформаційні центри, орієнтуючись на діджиталізацію, на туристичну навігацію. В аеропорту ім. Сікорського в Жулянах встановили туристичний термінал info-point після прильоту з метою уникнення безпосереднього контакту з туристами. Відновили міський туристичний портал Kyiv City Travel. Плануємо вдосконалити мобільний портал відповідними підрозділами й заходами. Також відкрили 3D-конструкцію моделі Софії Київської для людей із вадами зору, і цей напрямок буде пріоритетним на наступний рік», – зазначила Радова.

Також, за її словами, внаслідок карантинних обмежень значно поменшало іноземних туристів, яких цього року відвідало Київ близько 300 тис. проти майже 2 млн торік. І це так само змушує шукати нові напрямки й партнерів, серед яких перспективними стають країни Скандинавії, Близького Сходу та Перської затоки.

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«Ми провели зустрічі з представниками країн Скандинавії і зрозуміли, що ми – пріоритетний напрямок, оскільки ми для них ще не дуже відомі і є столицею, яка наближена до цих країн, а Київ на вікенд – безпечний в усіх питаннях. Для країн Перської затоки та Близького Сходу ми цікаві з точки зору медичного туризму, який у нас розвивається швидкими темпами. Репродуктивна медицина, клітинна терапія, стоматологія – цікаві для представників цих країн», – розповіла Радова, зазначивши, що є намір досягнути показника 500 тис. іноземних туристів на рік.

За даними Управління туризму та промоцій КМДА, внаслідок перекриття кордонів у зв’язку з поширенням COVID-19 у квітні-червні 2020 року кількість туристів у Києві зменшилась на 90%. У 2019 році Київ відвідало 1 млн 550,3 тис. осіб, у 2020 році – 377,5 тис. осіб (зменшення в понад 4 рази). Туристичний збір за 11 місяців 2020 року у столиці становить 34 млн грн проти 62 млн минулого року.