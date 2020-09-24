Для Києва створили чотири путівники про найпопулярніші види туризму

У межах святкування Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні 25 вересня відбудеться презентація чотирьох путівників, акцентованих на найпопулярніших видах туризму в столиці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіційний портал Києва.

«У Києві презентують путівники, акцентовані на найпопулярніших видах туризму в столиці. Ініціювали та створили путівники Управління туризму та промоцій спільно з Департаментом суспільних комунікацій та КП «Центр публічної комунікації та інформації», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалу представлять чотири путівники, присвячені різним видам туризму: подієвому, історичному, гастрономічному та медичному.

«Головна мета створення путівників – показати, що туризм у Києві – це чудова можливість відвідати місто, наповнене легендами й старовинною історією; розважитись та чудово відпочити; познайомитись з традиціями української культури та кухні; зміцнити здоров’я та приємно здивуватися сервісом, якістю послуг і результатом лікування», – зазначили в КМДА.

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Авторами путівників стали президент Української асоціації медичного туризму Віолетта Янишевська, шеф-редактор ресторанного порталу «RestaurantNEWS EU», експерт національної ресторанної премії «Сіль» Олексій Волков, власниця івент-агенства Elart Олена Даниленко та гід-екскурсовод, засновниця проєкту «Театр екскурсій» Олена Дерябина.