Туристи зможуть привезти додому аромат Києва

Окрім магнітів та інших сувенірів, мандрівники відтепер зможуть придбати на згадку про столицю України її аромат.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації в фейсбуці.

«У Києва тепер є свій власний аромат «Київський каштан»! Аромат виготовлений у формі декоративного саше та має свіжий і солодкий запах квітів каштану. Саше чудово підходить для ароматизації шафи, кімнати, офісу чи машини», – йдеться в повідомленні.

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Де можна буде затестити аромат Києва, в управлінні обіцяють розповісти незабаром.