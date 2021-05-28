Потяг Київ–Рахів узимку змінить графік руху для зручності туристів – депутатка

Потяг №357К "Київ Пасажирський – Рахів" узимку змінить графік руху для зручності туристів.

Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Євгенія Кравчук під час круглого столу, передає кореспондент Укрінформу.

"У мене є ексклюзивна новина. Буквально кілька днів тому розмовляла з керівником пасажирської компанії "Укрзалізниця". Він мені сказав, що потяг Київ–Рахів із зими змінить свій графік курсування. Він буде пізніше відправлятися з Києва і приїжджатиме на південь Тернопільської області не о першій ночі, не о другій ночі, а вранці. Це набагато зручніше для туристів", – зазначила Кравчук.

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Як повідомлялося, наразі потяг №357К "Київ Пасажирський – Рахів" відправляється з Києва о 14.28 і прибуває в Рахів о 08.42 (час у дорозі – 18 годин 14 хвилин). Протягом маршруту потяг зупиняється 19 разів.