Українка створює унікальний етноодяг на старовинному ткацькому верстаті

Майстриня виготовляє якісні сорочки, килимки та сумочки за давньою традиційною технологією.

Про це повідомляє Суспільне Карпати, передає Укрінформ.

За словами майстрині з Прикарпаття Анастасії Григораш, вона навчалася ткацтву 5 років у Косівському інституті прикладного та декоративного мистецтва.

«Сама здивована, що мені цікаво стало це робити, бо інколи робота є монотонною і треба витратити досить багато часу, щоб виткати якийсь там орнамент», - розповіла вона.

Щоб зробити тканину щільнішою, нитку треба вичесати вручну. Для того, щоб виготовити один метр тканини часом необхідно 9 годин.

Також для різних виробів майстриня використовує відповідні ткацькі верстати - їх у неї три, найцінніший придбала у старенького майстра з високогір’я. Вони відрізняються ремізками (пристрій у ткацьких верстатах у вигляді рамки для розділення ниток основи – ред.) чим більше їх, тим складніший візерунок можна зробити.

«У мене є одяговий верстат, де я виготовляю тонку, рукотворну тканину. Я не знаю, скільки йому років, я підозрюю, що десь 100. Той верстат взагалі на клинах ще (дерев’яні елементи верстата зразка 19 ст. – ред.)», - розповідає Анастасія.

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Майстриня вважає, що рукотворний одяг цінний тим, що має власну енергетику.

«Коли одягаєш річ, виткану з сенсом, можна сказати, що ти ідентифікована особа, тебе скрізь впізнають», - зазначила вона.

Фото: Суспільне Карпати