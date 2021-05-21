Українка створює унікальний етноодяг на старовинному ткацькому верстаті

Українка створює унікальний етноодяг на старовинному ткацькому верстаті

Укрінформ
Майстриня виготовляє якісні сорочки, килимки та сумочки за давньою традиційною технологією.

Про це повідомляє Суспільне Карпати, передає Укрінформ.

За словами майстрині з Прикарпаття Анастасії Григораш, вона навчалася ткацтву 5 років у Косівському інституті прикладного та декоративного мистецтва.

«Сама здивована, що мені цікаво стало це робити, бо інколи робота є монотонною і треба витратити досить багато часу, щоб виткати якийсь там орнамент», - розповіла вона.

Щоб зробити тканину щільнішою, нитку треба вичесати вручну. Для того, щоб виготовити один метр тканини часом необхідно 9 годин.

Також для різних виробів майстриня використовує відповідні ткацькі верстати - їх у неї три, найцінніший придбала у старенького майстра з високогір’я. Вони відрізняються ремізками (пристрій у ткацьких верстатах у вигляді рамки для розділення ниток основи – ред.) чим більше їх, тим складніший візерунок можна зробити.

«У мене є одяговий верстат, де я виготовляю тонку, рукотворну тканину. Я не знаю, скільки йому років, я підозрюю, що десь 100. Той верстат взагалі на клинах ще (дерев’яні елементи верстата зразка 19 ст. – ред.)», - розповідає Анастасія.

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 Майстриня вважає, що рукотворний одяг цінний тим, що має власну енергетику.

 «Коли одягаєш річ, виткану з сенсом, можна сказати, що ти ідентифікована особа, тебе скрізь впізнають», - зазначила вона.

Фото: Суспільне Карпати

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