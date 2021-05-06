У Краматорську готують показ одягу з вживаних речей

Модну колекцію від місцевого «Арт-коворкінгу» презентують вже у червні.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Фейсбук-сторінку Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України».

Для майбутньої колекції вирішили обрати джинси, сорочки та светри, які раніше були у вжитку. Наразі готово декілька речей.

«Зараз думаємо, як креативно назвати показ. Сподіваюся, що це нова сторінка у житті Краматорська, адже це можливість для творчих людей проявити себе, створити власну лінійку одягу, показати практичні інструменти, як можна ощадливо використовувати тканину, а не викидати її на смітник та шкодити екології», – розповіла директорка молодіжного простору Олена Кучерук.

Як зазначається у повідомленні, у травні дизайнерка Катерина Яцура проведе навчання для всіх охочих. Вона розповість, як створити власну колекцію, побудувати її сюжетну лінію, підготувати ескізи.

Частину необхідних матеріалів для створення одягу надасть «Арт-коворкінг», а професійні фотографи та оператори допоможуть зробити якісні фото та відео для портфоліо учасників.

Проєкт стартує 17 травня, а завершиться показом – 19 червня. Записатися на навчання можна за посиланням: https://forms.gle/959LD3nzRE5wufs16

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Креативний простір створено за сприяння Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України». У ньому є обладнання для шиття, друку, виготовлення брендованих сувенірів. Тут займаються школярі та молоді люди, які хочуть зробити футболку з авторським малюнком, блокнот, екосумку або пошити рюкзак зі старого плаща.

Фото з відкритих джерел