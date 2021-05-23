В Італії відкрили для туристів гірськолижні підйомники

В Італії з 23 травня відновлюють роботу гірськолижні курорти після вимушеного локдауну через пандемію коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA.

Із понеділка майже вся територія Італії перейде до "жовтої зони", крім гірського регіону Валле д’Аоста, який залишиться у "помаранчевій".

Як зазначається, на італійських гірських курортах, усі квитки на підйомники на ці вихідні, розкупили за лічені години.

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Окрім того, закінчився локдаун вихідного дня для італійських торгівельних центрів, які досі могли працювати лише з понеділка по п’ятницю. Днями було дане "зелене світло" й для відкриття басейнів.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 23 травня зафіксували 167 058 099 випадків зараження коронавірусом. Зокрема, виявлено 3 468 924 летальних випадки, одужали 147 995 700 осіб.