Італія дозволить не відбувати карантин для вакцинованих однією дозою

Згідно з планами італійського уряду, люди, які отримали тільки першу дозу вакцини проти коронавірусу, зможуть претендувати на в’їзд до Італії без карантину.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Люди, які отримали лише першу дозу вакцини від хвороби COVID-19, зможуть претендувати на італійський "зелений сертифікат" для поїздок до країни без карантину, згідно з планами італійського уряду.

"Certificazione verde (зелений сертифікат), що дозволяє мандрівникам в'їжджати до Італії без карантину, видаватиметься після отримання першої дози вакцини", - йдеться у остаточному тексті нового указу.

Документ буде дійсний протягом 15 днів після того, як людина отримала першу ін'єкцію, й доти, поки вона не отримає другу - тобто приблизно до п'яти-шести тижнів для вакцин Pfizer або Moderna, та до десяти-дванадцяти тижнів для вакцини AstraZeneca.

На цьому етапі людина зможе подати заявку на отримання остаточної версії сертифіката, що діятиме протягом дев'яти місяців після повної вакцинації.

Люди, які отримали вакцину Johnson&Johnson, матимуть право на дев'ятимісячний сертифікат, щойно їм зроблять одне щеплення.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксували 164 963 588 випадків зараження коронавірусом, зокрема 3 420 795 летальних, одужали 143 951 620 осіб.

Фото: ANSA