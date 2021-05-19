Італія дозволить не відбувати карантин для вакцинованих однією дозою
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.
Люди, які отримали лише першу дозу вакцини від хвороби COVID-19, зможуть претендувати на італійський "зелений сертифікат" для поїздок до країни без карантину, згідно з планами італійського уряду.
"Certificazione verde (зелений сертифікат), що дозволяє мандрівникам в'їжджати до Італії без карантину, видаватиметься після отримання першої дози вакцини", - йдеться у остаточному тексті нового указу.
Документ буде дійсний протягом 15 днів після того, як людина отримала першу ін'єкцію, й доти, поки вона не отримає другу - тобто приблизно до п'яти-шести тижнів для вакцин Pfizer або Moderna, та до десяти-дванадцяти тижнів для вакцини AstraZeneca.
На цьому етапі людина зможе подати заявку на отримання остаточної версії сертифіката, що діятиме протягом дев'яти місяців після повної вакцинації.
Люди, які отримали вакцину Johnson&Johnson, матимуть право на дев'ятимісячний сертифікат, щойно їм зроблять одне щеплення.
Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксували 164 963 588 випадків зараження коронавірусом, зокрема 3 420 795 летальних, одужали 143 951 620 осіб.
Фото: ANSA