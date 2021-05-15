В Італії COVID-смертність та госпіталізації знизились на 80% завдяки вакцинації
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Перше таке дослідження, проведене країною ЄС за реальними результатами кампанії імунізації, було здійснено Національним інститутом охорони здоров'я Італії (ISS) і Міністерством охорони здоров'я серед 13,7 мільйона осіб, вакцинованих по всій Італії.
Вчені почали вивчати дані з дня початку кампанії вакцинації в Італії, в період з 27 грудня 2020 року до 3 травня 2021 року.
Аналіз даних показав, що в міру вакцинації ризик зараження на коронавірус, госпіталізації і смерті поступово знижувався.
«Через 35 днів після прийому першої дози число інфекцій знизилося на 80%, кількість госпіталізацій - на 90%, а смертність знизилися на 95%», - зазначається у повідомленні ISS.
Як зазначив президент ISS Сільвіо Брусаферро, ці дані «підтверджують ефективність кампанії вакцинації і необхідність швидкого охоплення населення, щоб покласти край надзвичайній ситуації».
Італія виконувала рекомендації виробників, вводячи другу дозу Pfizer через три тижні після першої, другу дозу Moderna через чотири тижні і другу дозу AstraZeneca після 12-ти тижнів.
Як зазначає видання, станом на ранок суботи близько 8,3 мільйона італійців, або 14% населення, були повністю вакциновані, а близько 10 млн осіб отримали перше щеплення.
Фото: ANSA