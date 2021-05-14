В Італії повністю вакцинували від коронавірусу понад вісім мільйонів осіб

Міністерство охорони здоров’я Італії повідомило, що в країні кількість повністю щеплених від коронавірусу людей перевищила позначку у вісім мільйонів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ANSA.

За даними МОЗ Італії, 8 070 376 осіб, що становить 13,62% населення, завершили цикл вакцинації, тобто вони отримали дві дози вакцин Pfizer, Moderna або AstraZeneca або зробили одноразовий укол препаратом Johnson & Johnson (Janssen).

Як повідомляв Укрінформ, італійські регіони готуються робити щеплення від коронавірусу громадянам старше 40 років у рамках прискорення національної кампанії з вакцинації.

Читайте також: Італія починає масову вакцинацію людей від 40 років

За даними сайту Worldometer, з початку пандемії коронавірусу в Італії зафіксували понад 4,1 млн випадків, з них – 123,7 тис. смертей та майже 3,7 млн одужань.

Загалом у світі станом на 14 травня з початку пандемії коронавірусу зафіксовано 161 914 399 випадків COVID-19. З них - понад 3,3 млн смертей, ще 139 750 252 особи одужали.