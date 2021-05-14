Італія починає масову вакцинацію людей від 40 років

Італійські регіони готуються робити щеплення від коронавірусу громадянам старше 40 років у рамках прискорення національної кампанії з вакцинації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Відповідну вказівку дав урядовий комісар із надзвичайних ситуацій Франческо Фігліуоло.

Таким чином, люди старші 40 років є наступною категорією, яка може зареєструватися на щеплення в декількох регіонах і автономних провінціях Італії з понеділка 17 травня.

У листі до регіональних медичних органів Фігліуоло дав регіонам зелене світло для переходу до наступної пріоритетної групи всього через тиждень після того, як дав їм вказівку відкривати прийоми для людей старше 50 років.

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У той час як у загальнонаціональному плані вакцинації Італії визначені пріоритетні групи, в кожному з 20 регіонів є свій графік вакцинації відповідно до населення і доступних доз.

Комісар підкреслив, що необхідно продовжувати віддавати пріоритет тим, хто в групі ризику або старшим 60 років, навіть коли реєстрація відкривається для молодших людей.

Як повідомлялося, Італія нещодавно досягла своєї мети з введення пів мільйона доз за один день.

Слід зауважити, що динаміка вакцинації в різних регіонах Італії суттєво відрізняється.

Загалом від початку пандемії в Італії виявлено 4 139 160 випадків коронавірусу, зокрема 123 745 летальних.