У Києві створили електронну карту пунктів вакцинації від COVID-19

У столиці для зручності киян створили електронну мапу пунктів вакцинації від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що скористатися картою можна за посиланням.

«На мапу нанесені пункти щеплень, в яких вакцинують від COVID-19. Це місця, де можна щепитися. Та при цьому необхідно пам’ятати, хто саме наразі має право вакцинуватися», – повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

У КМДА зазначили, що за вимогами дорожньої карти МОЗ України, починаючи з 28 квітня 2021 року розпочато масову вакцинацію осіб 65+. Також триває вакцинація тих, хто увійшов до І та ІІ етапів щеплення. Це медичні працівники; соціальні робітники; працівники системи громадського здоров’я; люди віком 80+; утриманці та співробітники геріатричних пансіонатів.

«Раджу всім, хто входить до цільових груп звернутися щодо питань вакцинації до лікаря, з яким підписано декларацію. Ця порада стосується і тих киян, батьки яких старші за 65 років – попіклуйтеся про них!», – наголосила Гінзбург.

Посадовець закликала киян не розслаблятися на свята, дотримуватися всіх протиепідемічних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, 6 травня у столиці посилили контроль за використанням вакцини від COVID-19 виключно для цільових груп, визначених дорожньою картою МОЗ України.