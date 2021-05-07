В Україні розраховують закінчити розробку COVID-вакцини до кінця року

Інситут біології клітини Національної академії наук України розраховує закінчити розробку вакцини проти коронавірусу до кінця цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАН України.

"Розробити вакцину від коронавірусу планують до кінця цього року, але після цього її потрібно буде ще випробувати. Вірусні білки мають перевірити на лабораторних тваринах – трансгенних мишах, яких заражатимуть вірусом і вводитимуть їм вакцину", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що для створення білкової вакцини співробітники інституту використовують дріжджі. Етап випробовування вакцини вчені попередньо домовилися проводити у Польщі. "Я би хотів, щоб це була повністю українська вакцина, але так виглядає, що це буде міжнародна співпраця", — прокоментував директор Інституту біології клітини Андрій Сибірний.

Під час розробки цієї потенційної вакцини у львівських науковців виникла ідея створити ще одну вакцину від коронавірусу у формі таблетки. Зазначається, що остання стане ідеєю для нового проєкту.

Наразі Інститут біології клітини НАН України працює над трьома проєктами: розробкою вакцини від COVID-19, створенням нового антибіотика широкого спектра дії і розробкою біосенсорів. Торік установа виграла ґрант від Національного фонду наукових досліджень. На розробку вакцини від коронавірусу інститут уже отримав майже 10 млн гривень.

Як повідомлялося, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що Україна має два препарати, на базі яких потенційно може бути розроблена власна вакцина проти коронавірусу.

20 жовтня 2020 року Степанов разом із науковцями презентував Президентові результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини від коронавірусу. Доклінічні випробування тривали майже пів року.