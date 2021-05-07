Київ посилив контроль за використанням COVID-вакцин

У столиці посилили контроль за використанням вакцини від COVID-19 виключно для цільових груп, визначених дорожньою картою МОЗ України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Лист із відповідним закликом до голів райдержадміністрацій, у підпорядкуванні яких знаходяться центри первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичні центри, на базі яких розташовані вакцинальні пункти, підписала директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург", - йдеться у повідомленні.

У листі міститься нагадування про те, що на сьогодні проводиться вакцинація осіб вікової групи 65 років і старше та громадян із цільових груп попередніх етапів вакцинації. Наголошується, що зустрічаються (зокрема, за повідомленнями громадян, які є дописувачами соціальних мереж) випадки вакцинації осіб, які не входять до пріоритетних груп, визначених дорожньою картою, що є неприпустимим.

«Департамент звернувся до голів РДА з проханням наголосити і зі свого боку директорам визначених медзакладів про необхідність дотримання вимог Наказу Міністерства охорони здоров’я про дорожню карту щодо етапності вакцинації цільових груп під час вакцинальної кампанії від COVID-19», – зазначила Гінзбург.

Вона зауважила, що за даними звітних форм МОЗ, в столиці серед осіб, які не увійшли до пріоритетних груп вакцинована 91 людина. Для прикладу, в Миколаївській області – 900 осіб, у Черкаській – 768, Кировоградській – 408, у Харкові – 367 осіб, Полтавській області – 292 тощо.

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«Київ за чисельністю населення є найбільшим містом країни. Передбачувано, що при найкращих показниках вакцинації, які вже багато тижнів поспіль утримує столиця, можливі поодинокі випадки порушень. Та в порівнянні з офіційними статистичними даними МОЗ в інших регіонах ці випадки саме поодинокі. Проте контроль з боку Департаменту – суворий. Зокрема, під час останньої онлайн-наради директорам ЦПМСД та КДЦ було вкотре доведено інформацію щодо умов вакцинування цільових груп та рекомендоване ознайомлення медиків вакцинальних бригад з цими вимогами «під підпис». А для підсилення контролю ми звернулися ще й до голів райдержадміністрацій», - зазначила вона.

За словами Гінзбург, Департамент охорони здоров’я довів до голів РДА й інформацію щодо необхідності дотримання санітарно-епідемічних норм та певних рекомендацій під час вакцинації. Зокрема, уникнення створення черг шляхом розмежування потоків пацієнтів, визначення та планування графіку вакцинації, контроль кількості осіб з метою уникнення скупчення людей в одному приміщенні та використання доступних засобів зв’язку для інформування населення про необхідність і правила вакцинації в умовах пандемії CОVID-19.

Окремо директорка Департаменту додала, що всі публічні особи, які раніше були щеплені згідно наказу МОЗ у рамках кампанії щодо популяризації вакцинації, обов’язково отримають другу дозу вакцини.

Зазначається, у Києві продовжується щеплення від COVID-19 осіб віком 65+ та осіб, які входять до перших двох етапів вакцинації. Станом на 06.05.2021 щеплено 24 370 осіб.

Як повідомлялося, персональні дані осіб, які заповнювали анкету на сайті Департаменту охорони здоров’я КМДА для вакцинації проти COVID-19 залишковими дозами, знищено згідно з чинним законодавством.