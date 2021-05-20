Австрія відкрилася для туристів з 34 країн – серед них немає України

Австрія дозволила в’їзд до країни з туристичною метою для громадян низки країн світу, передусім членів ЄС, за умови пред’явлення сертифіката з інформацією про вакцину/тест/одужання.

Як передає кореспондент Укрінформу, нові правила в’їзду до Австрії почали діяти з 19 травня.

“У багатьох країнах кількість нових інфікувань падає, а тому ми можемо, паралельно до кроків з відкриття закладів у країні, полегшити і в'їзд до Австрії. Ключовий момент тут – надання усіма приїжджими документа про підтвердження вакцинації, тестування або ж одужання", – прокоментував нові правила очільник МОЗ Австрії Вольфганг Мюкштайн.

З 19 травня громадянам країн, де спостерігається низький рівень поширення коронавірусної інфекції, дозволяється в’їжджати до Австрії з будь-якою метою, включно з туристичною. Водночас під час перетину кородону їм необхідно мати при собі "зелений сертифікат" (так званий "зелений паспорт") щодо COVID-19: або сертифікат вакцинації, або сертифікат тестування, або сертифікат одужання. В Австрії цей підхід називають "3-G-правилом": "getestete, geimpfte oder genesene" – "протестовані, вакциновані чи ті, хто одужав". Якщо у подорожувальника не буде такого сертифіката, то він все одно може в’їхати до країни і вже там упродовж 24 годин зробити тест на коронавірус.

Щодо підтвердження вакцинації, то тут вимагається надання документа німецькою або англійською мовою (наприклад, "жовті книжечки" або сертифікати міжнародної вакцинації) про здійснення щеплення вакциною від COVID-19. Водночас це має бути вакцина, яка схвалена Європейським агентством з лікарських засобів (ЕМА) або ж отримала дозвіл з боку ВООЗ для екстреного використання. Сертифікат, який засвідчує наявність нейтралізуючих антитіл, повинен бути не старше трьох місяців.

Також визначено перелік із 34 країн, звідки можна в’їжджати до Австрії за цим "3-G-правилом". Передусім, це країни Євросоюзу, але також деякі "треті країни", як, наприклад, Австралія, Південна Корея, Швейцарія. Окремо було визначено п’ять країн Євросоюзу з високим рівнем поширення коронавірусної інфекції: Хорватія, Литва, Нідерланди, Швеція та Кіпр. Під час в’їзду до Австрії з цих країн також діє "3-G-правило", однак у випадку, якщо людина має лише тест, то мусить відправлятися на карантин, з якого можна буде вийти за п’ять днів після нового негативного результату тесту. Жорсткі обмеження щодо в’їзду, включно з обов’язковим карантином, діють для тих, хто прибуває з Індії, Бразилії та ПАР – країн, де зафіксовані мутації коронавірусу.

В’їзд до Австрії з інших країн, які не згадані у новому переліку, загалом продовжує перебувати під забороною, крім окремих винятків у робочих та навчальних цілях. Це стосується і України: українці можуть в’їжджати до Австрії лише за умови наявності дозволу на перебування, поїздки "за безвізом" продовжують залишатися неможливими.

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Нові правила в’їзду до Австрії діятимуть з 19 травня до 30 червня. З липня можливе подальше послаблення правил подорожей до країни.

Часткове відкриття Австрії для туристів відбулося на тлі скасування локдауну в республіці. З 19 травня по всій країні запрацювали ресторани та готелі, які були закриті впродовж семи місяців. Також було скасовано обмеження виходу з дому, знову відкрилися заклади культури та спорту.