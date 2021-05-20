В Австрії почали вакцинувати від COVID-19 усіх охочих

В Австрії починається етап широкої вакцинації населення від коронавірусу для усіх охочих без вікових обмежень.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив під час пресконференції у четвер у Відні федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц.

"Деякі федеральні землі вже почали призначати усім охочим зустрічі для щеплення. Сьогодні ми хотіли б на федеральному рівні повідомити, що відтепер це стає можливим для усіх вікових груп", - зазначив Курц.

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За його словами, програма вакцинації населення втілюється навіть швидше, ніж очікувалося. Зараз в окремих федеральних землях вже завершується вакцинація людей, старших за 55 років.

"У нас в Австрії зараз вже вакциновано понад 3 млн людей. Це означає, що скоро щеплення отримають дві третини тих, хто хотів вакцинуватися. І це вже величезна кількість", - заявив Курц.

Раніше федеральна земля Нижня Австрія зробила можливим прийом усіх охочих, незалежно від вікової групи, для отримання безкоштовного щеплення від COVID-19. Тепер приймати усіх без винятку зможуть і лікарі по всій Австрії. Водночас у МОЗ все ж рекомендують медикам надавати в черзі пріоритет старшим людям.

За словами очільника МОЗ Австрії Вольфганга Мюкштайна, наразі щодня в країні щеплення отримують близько 60-70 тис. людей, в окремі дні було по 100 тис. вакцинацій. Очікується, що до кінця червня вакцину від коронавірусу зможуть отримати усі охочі жителі Австрії.

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